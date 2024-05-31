Xiaomi Poco F6 Pro протестировали и рассказали, стоит ли его покупать

Новинка Xiaomi Poco F6 Pro отлично лежит в руке. Он оснащён матовым стеклом на задней панели, прямым экраном, алюминиевыми гранями. Вибрация у него вполне неплохая.

Xiaomi Poco F6 Pro — смартфон, который учится, обновляется, улучшается прямо на глазах. Это заметно по его отзывчивости. Тем не менее мощности вибрации ему всё же не хватает.

Даже минимальной версии на 12/256 ГБ Poco F6 Pro сегодня хватит для того, чтобы ни в чём не нуждаться. Правда, также у него устаревший USB 2.0.

При реальном пользовании смартфона хватит примерно на 1,5−2 дня. Что касается скорости зарядки, то это не 19 минут (как обещали), но 23−25 минут. Странно только то, что беспроводную зарядку Poco F6 Pro не поддерживает.