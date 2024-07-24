Xiaomi Poco F6 сравнили с F5 по соотношению цены и качества

В целом Xiaomi Poco F6 всё-таки оказывается лучше, чем F5, почти во всём. Комплектация практически идентичная у этих моделей: только у F6 зарядка на 90 Вт, а у F5 — на 67 Вт. При этом на F5 есть разъём для наушников, который убрали на новой версии.

Разница в играх тоже в пользу F6. Он сам по себе немного мощнее, но и «живёт» гораздо меньше, чем F5.

Полностью заряжается при включении режима быстрой зарядки F5 за 45 минут, F6 — за 35−38 минут.