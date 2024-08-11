Xiaomi Poco Pad огорчил обозревателей плохим экраном и завышенной ценой

В комплекте с Poco Pad идут зарядка на 33 Вт, кабель. Но сам по себе планшет очень спорный. Во-первых, у него довольно большой экран — на 12 дюймов. Во-вторых, задняя панель у него из металла и хорошо собирает пыль. В-третьих, он очень тяжёлый: почти 600 г. Поэтому одной рукой вы пользоваться им вряд ли сможете. Отчасти это из-за аккумулятора на 10 000 мА*ч.

У Poco Pad очень толстые рамки и сильно выступает блок камеры со вспышкой. Что касается экрана, то он с частотой обновления 120 Гц, IPS-матрицей, но с плохим откликом. Из-за дисплея быстро садится батарея. Хватать вам будет планшета всего примерно на 3−4 часа.

До 100% устройство заряжается за 2 часа. При этом процессор стоит самый обычный — Snapdragon 7S Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти. В AnTuTu он набирает 550 тысяч баллов.

Как «рабочей лошадкой» пользоваться Poco Pad можно без проблем, однако за ту же стоимость вы найдёте модели с лучшей производительностью.

Примеры фото с камер — ниже. Объективы у Poco Pad на 8 МП, причём фронтальная камера без автофокуса. Со звуком же у него всё хорошо.