Xiaomi Poco X5 — хороший смартфон, можете смело покупать

Xiaomi Poco X5 — хороший смартфон, можете смело покупатьИ стоит он при этом недорого
Выбираете качественный и недорогой телефон на Android? Обратите внимание на Xiaomi Poco X5. Он в целом подойдёт и для повседневных задач, и для игр.
Фото: DimaViper
Эксперт YouTube-канала DimaViper рассказал, в чём заключаются плюсы Xiaomi Poco X5 и почему его стоит купить. У этого смартфона есть два варианта конфигурации: с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Кроме того, он поддерживает 5G-сети.
Xiaomi Poco X5 можно назвать устройством среднего класса. В комплекте с ним идёт силиконовый чехол, кабель, зарядка в 33 Вт. На экране смартфона также есть защитная плёнка.
Диагональ экрана у Poco X5 составляет 6,67 дюйма. При этом сам телефон не ощущается огромным. Он даже получился довольно компактным. Кроме того, частота обновления дисплея составляет 120 Гц, разрешение - Full HD+, матрица - AMOLED. По характеристикам экран почти флагманский.
Процессор стоит на Xiaomi Poco X5 - Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Этого процессора хватит точно на пару лет вперёд. С результатами тестирования в бенчарках вы можете ознакомиться ниже. Также смартфон «тянет» все игры на высоких настройках графики, особо не греется и не троттлит.
Основная камера у Poco X5 имеет 48 МП, широкоугольная - 8 МП, макро - 2 МП, фронтальная - 13 МП. Оптического зума у смартфона нет - только цифровой, оптической стабилизации тоже. Максимальный зум - 10-кратный. Видео максимум записывать можно в 1080p 30 к/с.
Фотографии на Xiaomi Poco X5 получаются довольно посредственные. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.
Кроме того, у Poco X5 нет стереодинамиков - только моно. Качество звучания в целом - примерно на троечку.
Аккумулятор у смартфона имеет объём 5000 мА*ч. Заряжается до 100% он примерно за 1,5 часа, а хватает его на 1,5 дня.
Вывод
Xiaomi Poco X5 своими характеристиками не впечатляет. Тем не менее он отлично подойдёт для большинства пользователей, так как может стать хорошей «рабочей лошадкой». К тому же он довольно универсален и выглядит сбалансированно.