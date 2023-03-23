Xiaomi Poco X5 — хороший смартфон, можете смело покупать

Эксперт YouTube-канала DimaViper рассказал, в чём заключаются плюсы Xiaomi Poco X5 и почему его стоит купить. У этого смартфона есть два варианта конфигурации: с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Кроме того, он поддерживает 5G-сети.

Xiaomi Poco X5 можно назвать устройством среднего класса. В комплекте с ним идёт силиконовый чехол, кабель, зарядка в 33 Вт. На экране смартфона также есть защитная плёнка.

Диагональ экрана у Poco X5 составляет 6,67 дюйма. При этом сам телефон не ощущается огромным. Он даже получился довольно компактным. Кроме того, частота обновления дисплея составляет 120 Гц, разрешение - Full HD+, матрица - AMOLED. По характеристикам экран почти флагманский.

Процессор стоит на Xiaomi Poco X5 - Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Этого процессора хватит точно на пару лет вперёд. С результатами тестирования в бенчарках вы можете ознакомиться ниже. Также смартфон «тянет» все игры на высоких настройках графики, особо не греется и не троттлит.