Xiaomi Poco X5 против Poco X5 Pro: сравнение, плюсы и минусы

Версия Xiaomi Poco X5 Pro стоит дороже, чем Poco X5. Но есть ли смысл за неё переплачивать?

По комплектации эти смартфоны максимально похожи. Но у модели Poco X5 мощность зарядки составляет 33 Вт, у Poco X5 Pro - 67 Вт. При этом объём аккумуляторов у обеих версий одинаковый.

Быстрее запустился из двух устройств Poco X5. Возможно, связано это с более новой прошивкой на Pro-версии (может быть, её недостаточно оптимизировали). На данный момент оба смартфона работают на Android 12.

Несмотря на то что в обоих случаях диагональ экрана одинаковая, Poco X5 Pro кажется больше. Стекло немного прочнее на Pro-версии, а в остальном по характеристикам дисплеи не отличаются друг от друга вообще.

На Poco X5 Pro стоит Snapdragon 778G, тогда как на Poco X5 - Snapdragon 695. Естественно, первый гораздо мощнее.