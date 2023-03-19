Xiaomi Poco X5 против Poco X5 Pro: сравнение, плюсы и минусы

Xiaomi Poco X5 против Poco X5 Pro: сравнение, плюсы и минусыВыглядят эти смартфоны очень похоже
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live блогер сравнил по характеристикам и в работе две модели Xiaomi: Poco X5 и X5 Pro. Какой из них лучше брать?
Фото: DimaViper Live
Версия Xiaomi Poco X5 Pro стоит дороже, чем Poco X5. Но есть ли смысл за неё переплачивать?
По комплектации эти смартфоны максимально похожи. Но у модели Poco X5 мощность зарядки составляет 33 Вт, у Poco X5 Pro - 67 Вт. При этом объём аккумуляторов у обеих версий одинаковый.
Быстрее запустился из двух устройств Poco X5. Возможно, связано это с более новой прошивкой на Pro-версии (может быть, её недостаточно оптимизировали). На данный момент оба смартфона работают на Android 12.
Несмотря на то что в обоих случаях диагональ экрана одинаковая, Poco X5 Pro кажется больше. Стекло немного прочнее на Pro-версии, а в остальном по характеристикам дисплеи не отличаются друг от друга вообще.
На Poco X5 Pro стоит Snapdragon 778G, тогда как на Poco X5 - Snapdragon 695. Естественно, первый гораздо мощнее.
По функциональности камеры заметно лучше у Xiaomi Poco X5 Pro. К примеру, X5 может снимать видео только в 1080p 30 к/с, а X5 Pro - в 4К 30 к/с. Также основной объектив у Poco X5 имеет 48 МП, у X5 Pro - 108 МП. Заметно лучше качество снимков и с основной камеры. Поэтому если для вас важно записывать хорошие видео и снимать хорошие фото, то берите Pro-версию.
По звучанию лучше вновь оказывается X5 Pro. У него звучание стерео, тогда как у X5 - только моно.
По автономности смартфоны примерно одинаковые. Их хватит примерно на 1,5 дня.
Вывод
Однозначно Pro-версия лучше, чем обычная X5. Она более производительная, у неё круче камеры, больше видеовозможностей, мощнее зарядка. При этом Xiaomi Poco X5 ощутимо дешевле, чем X5 Pro. Также он в отличие от старшей версии поддерживает расширение памяти при помощи карты памяти, в руке он лежит лучше, у него нет троттлинга при нагрузке.