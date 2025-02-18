Xiaomi Poco X7 получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность

После снятия задней крышки у Poco X7 нужно будет открутить 17 винтиков. Аккумулятор извлекается легко: при помощи специальных язычков, расположенных с двух сторон.

Для замены экрана необходимо снять заднюю панель, открутить винты, отсоединить кабель аккумулятора и кабель экрана, снять аккумулятор, а затем поменять дисплей.