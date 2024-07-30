Xiaomi Redmi 13 и Redmi 12 назвали недостойными покупки смартфонами по итогам теста

Xiaomi Redmi 13 и Redmi 12 на самом деле почти одинаковые. И они очень плохи.

Комплектация у них одна и та же. Это чехол, защитная плёнка, зарядка. Но у Redmi 12 блок питания на 18 Вт, у Redmi 13 — на 33 Вт. Оба устройства полностью пластиковые.

Дисплеи у моделей одинаковые. Диагональ у них 6,8 дюйма, разрешение Full HD, частота обновления 90 Гц.

Процессор на Redmi 13 стоит Helio G91. Только это переименованный Helio G88, которым оснащён Redmi 12. Разница только в том, что первый поддерживает камера на 108 МП, а второй — на 50 МП. Работают смартфоны с примерно одинаковой скоростью и даже немного быстрее открывается всё на Redmi 12.