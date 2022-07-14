Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G и 11S: в чём отличия и какой покупать

Эксперт канала Mobiltelefon.ru в выпуске на YouTube рассказал о плюсах и минусах смартфонов Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G и 11S.

Если говорить о характеристиках в целом, то различия между аппаратами линейки Note 11 заключаются в диагонали экрана, частоте обновления, процессорах, объёме оперативной памяти, камерах, мощности зарядки, весе и габаритах.

Комплектация во всех случаях почти идентична. Вместе с каждым из устройств вы получаете блок питания, кабель, иголку для открытия лотка для SIM-карт, чехол. Защитная плёнка тоже уже наклеена на экран смартфонов. Однако несмотря на то что у Note 11 и 11S одинаковый блок питания (33 Вт) и одинаковая ёмкость аккумулятора (5000 мА*ч), быстрее до 100 процентов заряжается 11S: за 70 минут против 85 минут у 11. Та же ситуация с 11 Pro и 11 Pro 5G: первый полностью заряжается за 60 минут, второй - за 57 минут (мощность блока питания - 67 Вт).

Разряжаются устройства тоже по-разному. Хотя везде стоит батарея ёмкостью 5000 мА*ч, дольше остальных держит заряд Redmi Note 11 (за два часа пользования YouTube он потерял 11 процентов заряда, за час игры в SuperTuxKart - тоже 11 процентов). На втором месте находится по автономности 11 Pro 5G (потерял 12 процентов и 14 процентов соответственно), на третьем - 11S (заряд снизился на 12 и 16 процентов соответственно). Хуже остальных продержался Note 11 Pro: у него заряда стало меньше на 15 и 16 процентов соответственно.