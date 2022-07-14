Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G и 11S: в чём отличия и какой покупать

Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G и 11S: в чём отличия и какой покупатьВ целом эти смартфоны очень сильно похожи
Эксперт канала Mobiltelefon.ru в выпуске на YouTube рассказал о плюсах и минусах смартфонов Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G и 11S.
Если говорить о характеристиках в целом, то различия между аппаратами линейки Note 11 заключаются в диагонали экрана, частоте обновления, процессорах, объёме оперативной памяти, камерах, мощности зарядки, весе и габаритах.
Комплектация во всех случаях почти идентична. Вместе с каждым из устройств вы получаете блок питания, кабель, иголку для открытия лотка для SIM-карт, чехол. Защитная плёнка тоже уже наклеена на экран смартфонов. Однако несмотря на то что у Note 11 и 11S одинаковый блок питания (33 Вт) и одинаковая ёмкость аккумулятора (5000 мА*ч), быстрее до 100 процентов заряжается 11S: за 70 минут против 85 минут у 11. Та же ситуация с 11 Pro и 11 Pro 5G: первый полностью заряжается за 60 минут, второй - за 57 минут (мощность блока питания - 67 Вт).
Разряжаются устройства тоже по-разному. Хотя везде стоит батарея ёмкостью 5000 мА*ч, дольше остальных держит заряд Redmi Note 11 (за два часа пользования YouTube он потерял 11 процентов заряда, за час игры в SuperTuxKart - тоже 11 процентов). На втором месте находится по автономности 11 Pro 5G (потерял 12 процентов и 14 процентов соответственно), на третьем - 11S (заряд снизился на 12 и 16 процентов соответственно). Хуже остальных продержался Note 11 Pro: у него заряда стало меньше на 15 и 16 процентов соответственно.
Что касается дисплеев, то по их характеристикам можно разделить на две группы. В первую попадают экраны Note 11 и 11S, во вторую - 11 Pro и 11 Pro 5G. У первых частота обновления составляет 90 Гц и тач - 180 Гц, у вторых частота обновления - 120 Гц и тач - 360 Гц. Максимальная яркость во всех случаях одинаковая. Отличаются друг от друга экраны ещё цветопередачей, но эти различия совсем незначительны.
Основная камера имеет у всех моделей, кроме Note 11, 108 МП. У обычной версии Xiaomi Redmi Note 11 разрешение основного модуля составляет всего 50 МП. Все характеристики камер вы можете увидеть ниже.
Если говорить о качестве снимков, то на ночных снимках заметно не хватает детализации Note 11. На 11 Pro получаются самые чёткие фото в таком режиме, но в то же время кажется, что смартфону не хватает динамического диапазона. В основном разница между снимками с этих устройств заключается именно в чёткости.
Также интересно, что снимать на широкоугольную камеру в ночном режиме может только 11 Pro (примеры фото - ниже).
Вообще 11 Note во всех случаях выдавал снимки хуже, чем остальные устройства, или примерно такие же. Чаще всего лидировали по качеству 11S и 11 Pro 5G.
Записывать видео смартфоны на основную камеру могут максимум в Full HD 30 к/с. Хорошо работает стабилизация при этом на 11 Note, 11S, 11 Pro. На 11 Pro 5G стабилизация есть, но почему-то во время съёмки заметно дребезжание.
Из процессоров на Redmi Note 11 стоит Snapdragon 680, на 11S и 11 Pro - MediaTek Helio G96, на 11 Pro 5G - Snapdragon 695.
С результатами, полученными в бенчмарках, вы можете ознакомиться ниже. В целом лучше остальных по стабильности работы оказывается Note 11, а по производительности - Note 11 Pro 5G.
Вывод
У всех моделей линейки Note 11 мощные основные характеристики. Это, например, AMOLED-экран, высокая частота обновления, быстрый тач, наличие ультраширокоугольного объектива и пр. Чтобы понять, какой смартфон нужен именно вам, вы должны ответить на пять вопросов. Они связаны с размером диагонали экрана, частотой герцовки, тройным (на 11 и 11S) либо двойным (на 11 Pro и 11 Pro 5G) лотком для карты памяти и SIM-карт, мощным процессором для игр, быстрой зарядкой, камерами. В целом же сказать, какое устройство из Note 11, 11S, 11 Pro и 11 Pro 5G лучше, очень сложно.