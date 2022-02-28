Xiaomi Redmi Note 11 сравнили с Redmi Note 10 5G: какой смартфон выгоднее

Ведущий канала Quke.ru Андрей выяснил, стоит ли пользователям Redmi Note 10 5G переходить на новый Redmi Note 11. Для этого он сравнил основные характеристики устройств.

Внешний вид смартфонов отличается. Различия есть в блоке камер, в задней панели (у 10-й версии она глянцевая, у 11-й - матовая, шероховатая) и в экране. С лицевой стороны аккуратнее, по мнению эксперта, выглядит Redmi Note 11.

Также в комплекте с Redmi Note 10 5G идёт зарядка на 18 Вт, а с Redmi Note 11 - на 33 Вт.

В плане дисплея особой разницы между смартфонами нет. В обоих случаях - технология SUPER AMOLED, диагональ 6,4 дюйма, частота обновления 90 Гц. Немного белее при этом кажется при просмотре видео экран на Note 10 5G.

Отличие 10-й версии от 11-й заключается в процессоре. На Redmi Note 11 установлен Snapdragon 680, на Redmi Note 10 5G - Dimensity 700. При этом у последнего мощность больше, что доказывают результаты тестов. При повседневном пользовании и в играх это тоже ощущается. То есть в целом для игр больше подойдёт из двух моделей Note 10 5G.