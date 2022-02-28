Xiaomi Redmi Note 11 сравнили с Redmi Note 10 5G: какой смартфон выгоднее

Xiaomi Redmi Note 11 сравнили с Redmi Note 10 5G: какой смартфон выгоднееОб устройствах рассказали на YouTube-канале Quke.ru
Ведущий канала Quke.ru Андрей выяснил, стоит ли пользователям Redmi Note 10 5G переходить на новый Redmi Note 11. Для этого он сравнил основные характеристики устройств.
Внешний вид смартфонов отличается. Различия есть в блоке камер, в задней панели (у 10-й версии она глянцевая, у 11-й - матовая, шероховатая) и в экране. С лицевой стороны аккуратнее, по мнению эксперта, выглядит Redmi Note 11.
Также в комплекте с Redmi Note 10 5G идёт зарядка на 18 Вт, а с Redmi Note 11 - на 33 Вт.
В плане дисплея особой разницы между смартфонами нет. В обоих случаях - технология SUPER AMOLED, диагональ 6,4 дюйма, частота обновления 90 Гц. Немного белее при этом кажется при просмотре видео экран на Note 10 5G.
Отличие 10-й версии от 11-й заключается в процессоре. На Redmi Note 11 установлен Snapdragon 680, на Redmi Note 10 5G - Dimensity 700. При этом у последнего мощность больше, что доказывают результаты тестов. При повседневном пользовании и в играх это тоже ощущается. То есть в целом для игр больше подойдёт из двух моделей Note 10 5G.
С автономностью и скоростью зарядки ситуация противоположная. Более быстрая зарядка и более современный процессор у Redmi Note 11, за счёт чего он заряжается в два раза быстрее конкурента: до 100 процентов доходит он за чуть больше часа, а за 30 минут набирает 60 процентов, в то время как Redmi Note 10 5G за полчаса заряжается на 30-40 процентов.
Также Redmi Note 11 работает на примерно 20 процентов дольше, чем Redmi Note 10 5G.
Что касается камер, то у Redmi Note 11 их четыре, а у Redmi Note 10 5G - только три. В целом, по мнению эксперта, в любых условиях оба смартфона делают плохие фотографии. Примеры снимков - ниже. То же самое можно сказать о видеосъёмке, хотя чуть лучше видео выходит на 11-й версии.
В процессе использования на обоих смартфонах бывают подтормаживания. Однако чуть быстрее благодаря более мощному процессору работает всё же Redmi Note 10 5G.
Если говорить вообще, то оба телефона - бюджетные варианты. Значительных различий между ними нет. Поэтому если у вас версия Note 10 5G, то нет никакого смысла переходить на Redmi Note 11. При выборе между двумя моделями ведущий советует присмотреться к Redmi Note 11S, Redmi 8, Redmi 8i.