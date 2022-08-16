Xiaomi Redmi Note 11S против 11S 5G — чем отличаются и какой лучше

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 11S и Redmi Note 11S 5G в действительности являются абсолютно разными аппаратами. Версия с 5G на самом деле по характеристикам аналогична Poco M4 Pro 5G, а с 4G - Poco M4 Pro 4G.

Первое отличие Note 11S от Note 11S 5G заключается в объёме памяти. У модели с 4G это 6/64 или 6/128 ГБ, а у смартфона с 5G - 4/64 или 4/128 ГБ. То есть ОЗУ у старшей версии, наоборот, меньше.

По габаритам 11S 5G чуть больше по сравнению с 11S. Внешний же вид у моделей очень похожий. В комплекте с обоими устройствами идут чехлы, быстрые зарядки мощностью в 33 Вт, кабели.

Процессоры на смартфонах установлены разные, и быстрее запустился при этом Redmi Note 11S 5G. При этом экран всё же гораздо лучше у обычной версии - с 4G. Это устройство оснащено AMOLED-матрицей (у 11S 5G - IPS), диагональ дисплея у него составляет 6,4 дюйма (у 11S 5G - 6,6 дюйма), частота обновления - 90 Гц.

Разблокировка при помощи сканера отпечатка пальцев чуть быстрее работает у версии с 5G по сравнению с обычной 11S.

Что касается процессоров, то на 11S стоит MediaTek Helio G96, на 11S 5G - MediaTek Dimensity 810. В троттлинг-тесте лучше себя показывает версия с 5G, хотя в AnTuTu чуть больше баллов набирает Redmi Note 11S (но это из-за различий в версиях приложения: вообще Note 11S 5G должен выдавать больше баллов). Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.