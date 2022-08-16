Xiaomi Redmi Note 11S против 11S 5G — чем отличаются и какой лучше

Xiaomi Redmi Note 11S против 11S 5G — чем отличаются и какой лучшеОбъяснил эксперт
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 11S и Redmi Note 11S 5G в действительности являются абсолютно разными аппаратами. Версия с 5G на самом деле по характеристикам аналогична Poco M4 Pro 5G, а с 4G - Poco M4 Pro 4G.
Первое отличие Note 11S от Note 11S 5G заключается в объёме памяти. У модели с 4G это 6/64 или 6/128 ГБ, а у смартфона с 5G - 4/64 или 4/128 ГБ. То есть ОЗУ у старшей версии, наоборот, меньше.
По габаритам 11S 5G чуть больше по сравнению с 11S. Внешний же вид у моделей очень похожий. В комплекте с обоими устройствами идут чехлы, быстрые зарядки мощностью в 33 Вт, кабели.
Процессоры на смартфонах установлены разные, и быстрее запустился при этом Redmi Note 11S 5G. При этом экран всё же гораздо лучше у обычной версии - с 4G. Это устройство оснащено AMOLED-матрицей (у 11S 5G - IPS), диагональ дисплея у него составляет 6,4 дюйма (у 11S 5G - 6,6 дюйма), частота обновления - 90 Гц.
Разблокировка при помощи сканера отпечатка пальцев чуть быстрее работает у версии с 5G по сравнению с обычной 11S.
Что касается процессоров, то на 11S стоит MediaTek Helio G96, на 11S 5G - MediaTek Dimensity 810. В троттлинг-тесте лучше себя показывает версия с 5G, хотя в AnTuTu чуть больше баллов набирает Redmi Note 11S (но это из-за различий в версиях приложения: вообще Note 11S 5G должен выдавать больше баллов). Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.
При этом некоторые приложения быстрее загружает именно Note 11S: например, камеру или Google Play.
Основной модуль камеры у Redmi Note 11S имеет разрешение в 108 МП, а у Note 11S 5G - в 50 МП. Фронтальный объектив у версии с 4G имеет 16 МП, у версии с 5G - 13 МП.
По качеству снимки, сделанные на основные камеры смартфонов, не отличаются вообще. Единственное - угол обзора больше у 11S. Фотографии с фронтальной камеры тоже получаются примерно одинаковые, причём даже чуть лучше по деталям, по мнению ведущего, показывает себя 11S 5G.
Видео записывать версия с 4G может максимум в Full HD 30 к/с, а версия с 5G - в Full HD 60 к/с.
Примеры снимков вы можете увидеть ниже.
Вывод
Если выбирать из Xiaomi Redmi Note 11S и Redmi Note 11S 5G, то, по словам эксперта, лучше всего смотреть на внешний вид устройств и покупать то, которое вам больше нравится внешне и с которым будет удобнее ходить. Например, Note 11S 5G благодаря большому IPS-экрану даст возможность длительное время смотреть фильмы и сериалы, а 11S с 4G отличается компактностью и более ярким, насыщенным дисплеем. В целом чуть перспективнее кажется версия с 5G, так как на этом смартфоне стоит более мощный процессор.