Xiaomi Redmi Note 12 против Note 12S: какой лучше и выгоднее для покупки

Xiaomi Redmi Note 12 против Note 12S: какой лучше и выгоднее для покупкиБольшая ли между ними разница?
Недавно Xiaomi выпустила Redmi Note 12 и Note 12S. Но какой из двух этих смартфонов всё-таки стоит брать?
У ведущего YouTube-канала DimaViper Live модель Xiaomi Redmi Note 12 была с 4/128 ГБ памяти, а Note 12S - с 8/256 ГБ.
В комплекте с обоими смартфонами идёт зарядка на 33 Вт, кабель, силиконовый чехол. В оба устройства вы можете вставить также карту памяти и две сим-карты.
Кроме того, Note 12S оснащён стереодинамиками, а обычный Note 12 - моно. Работают они при этом на разных процессорах. У Xiaomi Redmi Note 12 это Snapdragon 685, у Note 12S - Helio G96. Чуть быстрее запустился из них при этом Note 12S.
С результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться ниже (см. изображения).
Диагональ у Note 12 - чуть больше: 6,67 дюйма. Note 12S оснащён дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и сам по себе он компактнее. Как ни странно, частота обновления экрана у Note 12 - 120 Гц, а у Note 12S - 90 Гц. Автономность лучше будет при этом у Redmi Note 12 за счёт более энергоэффективного процессора.
По камерам различия между моделями довольно серьёзные. На Redmi Note 12 поставили основной объектив на 50 МП, тогда как на Note 12S - на 108 МП. Широкоугольные и макромодули при этом у смартфонов одинаковые: на 8 и 2 МП соответственно. Фронтальная камера у 12S отличается разрешением 16 МП, у обычного Note 12 - 13 МП.
На деле какой-то существенной разницы между аппаратами по фото не оказалось. Примеры снимков вы можете посмотреть выше.
Вывод
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 12 и Note 12S получились очень похожими. Изменений в версии 12S оказалось крайне мало и они не такие значительные, поэтому вы можете просто сэкономить деньги и взять обычный Note 12.