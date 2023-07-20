Xiaomi Redmi Note 12 против Note 12S: какой лучше и выгоднее для покупки

У ведущего YouTube-канала DimaViper Live модель Xiaomi Redmi Note 12 была с 4/128 ГБ памяти, а Note 12S - с 8/256 ГБ.

В комплекте с обоими смартфонами идёт зарядка на 33 Вт, кабель, силиконовый чехол. В оба устройства вы можете вставить также карту памяти и две сим-карты.

Кроме того, Note 12S оснащён стереодинамиками, а обычный Note 12 - моно. Работают они при этом на разных процессорах. У Xiaomi Redmi Note 12 это Snapdragon 685, у Note 12S - Helio G96. Чуть быстрее запустился из них при этом Note 12S.

С результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться ниже (см. изображения).

Диагональ у Note 12 - чуть больше: 6,67 дюйма. Note 12S оснащён дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и сам по себе он компактнее. Как ни странно, частота обновления экрана у Note 12 - 120 Гц, а у Note 12S - 90 Гц. Автономность лучше будет при этом у Redmi Note 12 за счёт более энергоэффективного процессора.