Xiaomi Redmi Note 13 сравнили с Note 14

У обоих смартфонов одинаковая комплектация. Это чехол, кабель, зарядка на 33 Вт. По времени зарядки немного выигрывает Note 14: ему требуется для этого 1 час 21 минута, а Note 13 - 1 час 28 минут.

Новый аппарат в целом звучит громче и лучше, у него быстрее реагирует сканер отпечатков пальцев. С точки зрения дисплеев оба устройства идентичны.

По части производительности значительно быстрее оказался Note 14. Это заметно как в тестах, так и в реальной жизни.

Фронтальная камера у Note 13 имеет 16 МП, у Note 14 - 20 МП. Однако в целом лучше снимки получаются на старый смартфон. Также оба устройства оснащены основным объективом на 108 МП, но вновь лучше с фото и видео справляется Note 13. Примеры фото вы можете увидеть ниже.