Xiaomi тайно замедлила младшие версии Redmi Note 14 Pro+ с 256 ГБ

Китайская версия Redmi Note 14 Pro+ идёт в комплекте с зарядкой на 90 Вт, кабелем, чехлом. Что касается экрана, то он тот же, что и на Note 13 Pro+. С его характеристиками вы можете ознакомиться ниже. Также здесь урезанная версия Always On Display: отображается он только 10 секунд.

По части камер новинка получила вместо макро на 2 МП телевик на 50 МП с 2,5-кратным зумом (но у Realme 13 Pro+ зум лучше). Кроме того, есть основной объектив на 50 МП с оптической стабилизацией и ширик на 8 МП. Примеры фотографий — ниже на изображениях.

Видео Redmi Note 14 Pro+ на основную камеру записывать можно максимум в 4К 30 к/с. Фронтальную камеру смартфон получил на 20 МП. Снимает она нормально, но нестабильно. То есть бывают засветы в дневных условиях.

Автономность у новинки очень хорошая. В тесте он выдал 6 часов 25 минут работы, что больше, чем у Realme 13 Pro+, Xiaomi 14T, 14T, 13 Т (см. результаты ниже).