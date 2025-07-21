Xperia 1 VII по количеству недоработок оказалась хуже даже старых Sony

Экран у Xperia 1 VII имеет разрешение только Full HD и ШИМ. По сравнению с Xperia 1 VI у новинки с автономностью оказалось почему-то хуже. С другой стороны, он уже не лагает и не перегревается при длительной видеосъёмке, у него появился новый ультраширик на 48 МП с возможностью снимать видео в 4К с автокадрированием в 1080р.

У новинки переключение объективов во время видеосъёмки происходит всё ещё не плавно. Также есть несколько моментов, которые у Xperia 1 VII раздражают. Это необходимость нажимать каждые 30 секунд на экран, чтобы камера не отключалась. Ещё у Sony при съёмке видео при слабом освещении нельзя вручную отключить шумодав.

Примеры фото с Xperia 1 VII и Vivo X200 Ultra вы можете увидеть ниже.

Что касается разницы между Xpreia 1 VI и VI, то она есть, но это точно не прогресс в поколение. Примеры снимков тоже ниже.

Удивительно, но на Xperia 1 VII за 1500 долларов нет автофокуса на фронтальной камере. Динамический диапазон тоже оставляет желать лучшего.