Япония безнадёжна? Samsung S24 Ultra сравнили с Sony Xperia 1 VI

Новый Sony Xperia 1 VI — флагман, который поддерживает карту памяти и имеет разъём для наушников. Но лучше ли у него камеры, чем у Samsung S24 Ultra?

Galaxy S24 Ultra отличается наличием стилуса. Им удобно редактировать фото, ретушировать, добавлять маски.

По яркости экран лучше у Samsung. Он к тому же оснащён антибликовым покрытием.

Основная камера Sony отлично подходит для дневных фото. Samsung делает примерно такие же по качеству снимки. При этом Xperia почему-то многие фотографии переэкспонирует. Немного резче фото кажутся с широкоугольной камеры Sony, чем с камеры Samsung.

Sony поддерживает крутую систему автофокусировки. Она распознаёт лица и глаза объектов. Однако в макрорежиме автофокус не работает. В этом плане гораздо лучше использовать Samsung.

Портретные фото лучше выходят на S24 Ultra за счёт высокой контрастности. Также яркие источники света Xperia распознаёт хуже (небо сзади получается засвеченным).

Плохо себя показывает Xpreria в работе телефотообъектива. Это заметно в сравнении с Samsung.