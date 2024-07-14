Япония безнадёжна? Samsung S24 Ultra сравнили с Sony Xperia 1 VI

Япония безнадёжна? Samsung S24 Ultra сравнили с Sony Xperia 1 VIВот кто из них лучше по фото и видео
Новый Sony Xperia 1 VI — флагман, который поддерживает карту памяти и имеет разъём для наушников. Но лучше ли у него камеры, чем у Samsung S24 Ultra?
Galaxy S24 Ultra отличается наличием стилуса. Им удобно редактировать фото, ретушировать, добавлять маски.
По яркости экран лучше у Samsung. Он к тому же оснащён антибликовым покрытием.
Основная камера Sony отлично подходит для дневных фото. Samsung делает примерно такие же по качеству снимки. При этом Xperia почему-то многие фотографии переэкспонирует. Немного резче фото кажутся с широкоугольной камеры Sony, чем с камеры Samsung.
Sony поддерживает крутую систему автофокусировки. Она распознаёт лица и глаза объектов. Однако в макрорежиме автофокус не работает. В этом плане гораздо лучше использовать Samsung.
Портретные фото лучше выходят на S24 Ultra за счёт высокой контрастности. Также яркие источники света Xperia распознаёт хуже (небо сзади получается засвеченным).
Плохо себя показывает Xpreria в работе телефотообъектива. Это заметно в сравнении с Samsung.
Xperia поддерживает классную функцию: режим высокой скорости. Это позволяет сделать серию фото, что идеально подходит для объектов, которые быстро двигаются, или съёмки спортивных соревнований.
Также у Samsung режим Pro, встроенный в смартфон, гораздо лучше, чем у Sony. У последнего много запутанных настроек и странный интерфейс, само меню иногда зависает.
Стабилизация тоже работает лучше на S24 Ultra. При съёмке видео на Sony вам придётся использовать штатив.
Для улучшения записи видео S24 Ultra не хватает LOG filming. У Sony есть приложение, которое позволяет подключить смартфон к фотоаппарату Sony и использовать телефон как монитор или рекордер.
Вывод
Samsung Galaxy S24 Ultra выглядит как сбалансированный и универсальный смартфон, тогда как Sony Xperia 1 VI находится в странной ситуации. В целом Sony не особо подходит для тех, кто любит делать фото с телефона и сразу же их публиковать. Он больше для тех, кому нравится возиться с разными настройками.