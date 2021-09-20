Японский флагманский смартфон Sharp с рекордной камерой Leica подробно протестировали

Понравилось в телефоне Евгению устройство экрана. Он изогнутой формы, с адаптивной частотой, имеет отличные углы обзора, высокую яркость. Работает плавно и быстро. Однако при этом долго смотреть что-то на таком дисплее некомфортно из-за ШИМа (при частоте 240 Гц дисплей с обычными цветами чередуется с чёрным), и отключить эту опцию в параметрах устройства эксперт не смог.

Проблемы возникли также с работой с Wi-Fi 5 ГГц. Он либо совсем не подключается к этой сети, либо подключается, но ничего нельзя по ней загрузить. С Wi-Fi 2 и 4 ГГц, продолжает Евгений, в плане всё в порядке, но скорость работы оказывается ниже, чем у других телефонов. И это странно.

По автономности устройство вполне неплохое. Разряжается смартфон, по словам ведущего, очень медленно. Вероятно, предполагает специалист, это один из самых "долгоживущих" телефонов на процессоре Snapdragon 888. При этом сам процессор в играх показывает себя не очень эффективно. Из-за нагрузки у него "вырезается" частота. Троттлинг по результатам тестов оказывается действительно сильный, и заметно это в "тяжёлых" проектах.

Камера основная здесь одна, и в ней установлены все функции. Например, режим ультраширокоугольной съёмки, ночной, ручной, боке. Из её недостатков ведущий выделил: shutter lag (запаздывание открытия раствора при нажатии на кнопку) даже при хорошем освещении, "неуверенная автофокусировка", нет оптической стабилизации изображения, бывают пересветы и слишком тёмные места на фото, длительная выдержка (дольше, чем у Sony Xperia 1 III и Samsung S21 Ultra). При этом эксперт подчеркнул несколько достоинств фотографий на Sharp Aquos R6: хороший режим боке, естественная обработка изображений.

Вместе с тем видеосъёмка здесь - одна из лучших, по мнению Евгения. У неё отличная стабилизация в любых условиях, хотя при этом фокусируется на предметах она не так быстро, как хотелось бы.

Мнение Евгения Макарова о Sharp Aquos R6 таково: это своеобразное и несколько странное устройство за большие деньги (порядка 100 тысяч рублей). Советует к покупке его он тем, кто любит необычные вещи или просто японскую технику.