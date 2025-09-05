Явного победителя нет: Pixel 10, Samsung S25 и iPhone 16 сравнили по качеству камер

Но видео всё равно получается лучше всех на смартфоне от Apple

Техноблогер с YouTube-канала GadgetRevNow продемонстрировал, как снимают фото и видео в разных условиях три младших флагмана: Galaxy S25, Pixel 10 и iPhone 16.