Юрист объяснил, почему в России запретили Samsung Pay

На Samsung подала иск швейцарская компания. Она обвинила крупнейшего производителя в использовании системы электронных платежей без её согласия как правообладателя.

По мнению юриста, Samsung имел большие шансы выиграть дело. Для этого ему надо было оспорить патент истца в Роспатенте или же по-иному выстроить линию защиты в суде. Samsung проиграл данный судебный процесс в основном потому, что недостаточно старался в нём выиграть

Впрочем, заключает эксперт, у компании всё ещё есть возможность оспорить решение.