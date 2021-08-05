Юрист объяснил, почему в России запретили Samsung Pay

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Юрист объяснил, почему в России запретили Samsung PayИ импорт устройств с поддержкой данной технологии
Автор habr.ru рассказал об инциденте с сервисом Samsung Pay, дополнив информацию комментарием кандидата юридических наук Бориса Чигидина. Московский арбитражный суд наложил запрет на его использование, причём сам судебный процесс длился 1,5 года.
На Samsung подала иск швейцарская компания. Она обвинила крупнейшего производителя в использовании системы электронных платежей без её согласия как правообладателя.
По мнению юриста, Samsung имел большие шансы выиграть дело. Для этого ему надо было оспорить патент истца в Роспатенте или же по-иному выстроить линию защиты в суде. Samsung проиграл данный судебный процесс в основном потому, что недостаточно старался в нём выиграть
Впрочем, заключает эксперт, у компании всё ещё есть возможность оспорить решение.