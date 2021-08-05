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Юрист объяснил, почему в России запретили Samsung Pay

И импорт устройств с поддержкой данной технологии
Автор habr.ru рассказал об инциденте с сервисом Samsung Pay, дополнив информацию комментарием кандидата юридических наук Бориса Чигидина. Московский арбитражный суд наложил запрет на его использование, причём сам судебный процесс длился 1,5 года.
Юрист объяснил, почему в России запретили Samsung Pay

На Samsung подала иск швейцарская компания. Она обвинила крупнейшего производителя в использовании системы электронных платежей без её согласия как правообладателя.

По мнению юриста, Samsung имел большие шансы выиграть дело. Для этого ему надо было оспорить патент истца в Роспатенте или же по-иному выстроить линию защиты в суде. Samsung проиграл данный судебный процесс в основном потому, что недостаточно старался в нём выиграть

Впрочем, заключает эксперт, у компании всё ещё есть возможность оспорить решение.

Юрист объяснил, почему в России запретили Samsung Pay