За 12 тысяч вы можете купить флагманский смартфон LG вместо бюджетного «китайца». В чём подвох?

Сегодня смартфон премиум-класса LG V50 ThinQ 5G можно приобрести на AliExpress всего за 12 тысяч рублей. Но стоит ли оно того?

Комплект. Вместе со смартфоном продавец отправил эксперту защитную плёнку, силиконовый прозрачный чехол, кабель USB Type-C, зарядка в 9 Вт, наушники.

Внешний вид. Диагональ здесь составляет 6,4 дюйма, частота обновления экрана - 60 Гц. Имеет аппарат также защиту от воды по стандарту IP68 и от падений - по военному стандарту MIL-STD-810G. Материал заднего корпуса у LG - стекло. В целом выглядит восстановленный смартфон, несмотря на то что он разбирался и ремонтировался, как новый.

Программная часть. Работает смартфон под управлением фирменной прошивки. Также стоит здесь Android 11. Временами в интерфейсе, правда, встречаются иероглифы, но скорее в виде исключения.

Аппаратная часть. Скорость разблокировки при помощи сканера отпечатков, как и по лицу, у LG довольно высокая. Но при этом ощущается некая задержка, то есть молниеносной эту разблокировку назвать нельзя. Что касается процессора, то оснащён флагман Snapdragon 855 - достаточно мощным чипом. Что касается памяти, то в протестированном смартфоне она составляет 6/128 ГБ.

В тестах показывает аппарат неплохие результаты. Например, в Antutu он набирает 492 тысячи баллов, в Geekbench - 728 и 2310 баллов. Все замеры вы можете увидеть ниже.

Что касается ШИМа, то при среднем уровне яркости он довольно сильный. Поэтому глаза от долгого пользования смартфоном будут всё же уставать.