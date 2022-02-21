За 12 тысяч вы можете купить флагманский смартфон LG вместо бюджетного «китайца». В чём подвох?Рассказали на YouTube-канале Smart Life
Сегодня смартфон премиум-класса LG V50 ThinQ 5G можно приобрести на AliExpress всего за 12 тысяч рублей. Но стоит ли оно того?
- Комплект. Вместе со смартфоном продавец отправил эксперту защитную плёнку, силиконовый прозрачный чехол, кабель USB Type-C, зарядка в 9 Вт, наушники.
- Внешний вид. Диагональ здесь составляет 6,4 дюйма, частота обновления экрана - 60 Гц. Имеет аппарат также защиту от воды по стандарту IP68 и от падений - по военному стандарту MIL-STD-810G. Материал заднего корпуса у LG - стекло. В целом выглядит восстановленный смартфон, несмотря на то что он разбирался и ремонтировался, как новый.
- Программная часть. Работает смартфон под управлением фирменной прошивки. Также стоит здесь Android 11. Временами в интерфейсе, правда, встречаются иероглифы, но скорее в виде исключения.
- Аппаратная часть. Скорость разблокировки при помощи сканера отпечатков, как и по лицу, у LG довольно высокая. Но при этом ощущается некая задержка, то есть молниеносной эту разблокировку назвать нельзя. Что касается процессора, то оснащён флагман Snapdragon 855 - достаточно мощным чипом. Что касается памяти, то в протестированном смартфоне она составляет 6/128 ГБ.
В тестах показывает аппарат неплохие результаты. Например, в Antutu он набирает 492 тысячи баллов, в Geekbench - 728 и 2310 баллов. Все замеры вы можете увидеть ниже.
Что касается ШИМа, то при среднем уровне яркости он довольно сильный. Поэтому глаза от долгого пользования смартфоном будут всё же уставать.
Что касается игр, то на LG с лёгкостью можно запускать практически все проекты на максимальных настройках графики. При этом идти они будут без подтормаживаний. Играть можно и в Genshin Impact, но временами всё же будут ощущаться просадки кадров, поэтому рекомендует ведущий в ней ставить высокий пресет с 60 к/с, а не максимальный. Нагревается при долгой игре корпус аппарата - до 40 градусов, процессор - до 58 градусов.
- Связь, звук. Поддерживает смартфон не только 2G. 3G. 4G, но и 5G. По звучанию устройство тоже довольно хорошее, к тому же здесь установлены стереодинамики (всего их два: верхний и нижний).
- Камера. Что касается основного блока камер, то в него входит собственно основной объектив, широкоугольный и зум; фронтальная камера состоит из двух модулей: стандартного и широкоугольного. В целом камера здесь, по словам эксперта, довольно хорошая, если учесть стоимость аппарата. К тому же имеется у LG оптическая стабилизация. Что касается видео, то его можно записывать максимально в 4К 60 к/с, фокусировка у смартфона довольно быстрая.
Примеры фото - ниже.
- Автономность. Аккумулятор у LG - объёмом в 4000 мА*ч. После просмотра видео в течение 10 часов аппарат потерял 69 процентов заряда, после 60 минут игры в Asphalt 9 - 19 процентов, за ночь - 5 процентов.
А вот заряжается смартфон довольно медленно. При использовании беспроводной зарядки для достижения 100 процентов понадобилось 3 часа 40 минут, а при проводной - 2 часа 10 минут.
По мнению ведущего, LG V50 ThinQ 5G в плане соотношения цены и характеристик - это просто находка. Хотя, конечно, нужно понимать, что при покупке устройства на AliExpress можно получить не очень качественный товар.
Все характеристики смартфона LG V50 ThinQ 5G представлены ниже.