Зачем в iPhone 15 Pro заменили переключатель режимов звука на кнопку

Зачем в iPhone 15 Pro заменили переключатель режимов звука на кнопкуИ откуда этот переключатель вообще появился у iPhone
В новом iPhone 15 Pro больше нет привычного переключателя режимов, а вместо него появилась сенсорная кнопка Action Button. Но для чего это сделали?
Новая кнопка Action Button, которая пришла на смену переключателю режимов, имеет несколько особенностей. Прежде всего, она сенсорная. Также она может самые разные функции, но по умолчанию она всё так же включает беззвучный режим. Подобная кнопка уже есть на Apple Watch.
Важно, что кнопка Action Button на iPhone 15 Pro работает только при удержании и выполняет только одну функцию за раз.
Пришёл в iPhone переключатель с iPod. Правда, на этом плеере кнопка Hold Switch блокировала случайные нажатия физических кнопок, то есть выполняла немного другую функцию. Но делалось это всё равно для того, чтобы людям было как можно приятнее и комфортнее пользоваться гаджетом.
Так зачем же всё-таки заменили переключатель на сенсорную кнопку? Дело в том, что время сейчас другое, поэтому просто перехода смартфона в беззвучный режим уже недостаточно. Кнопка Action Button может выполнять девять функций. Благодаря этому вы хоть и не сможете понять сразу, в каком режиме находится iPhone, но получите возможность вызвать одним нажатием камеру, включить фонарик, диктофон и пр. Также на эту кнопку можно «повесить» практически любую команду: например, можно делать скриншоты.