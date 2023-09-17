Зачем в iPhone 15 Pro заменили переключатель режимов звука на кнопку

Новая кнопка Action Button, которая пришла на смену переключателю режимов, имеет несколько особенностей. Прежде всего, она сенсорная. Также она может самые разные функции, но по умолчанию она всё так же включает беззвучный режим. Подобная кнопка уже есть на Apple Watch.

Важно, что кнопка Action Button на iPhone 15 Pro работает только при удержании и выполняет только одну функцию за раз.