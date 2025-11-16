Западный блогер перечислил пять лучших смартфонов на конец 2025 г.

Samsung S25 Ultra. Один из лучших универсальных смартфонов. У него есть антибликовое покрытие, превосходные камеры, топовый процессор. Эта модель станет отличным выбором, если вам нужен телефон со стилусом. Кроме того, она оснащена превосходным ИИ. Из минусов - не такая высокая автономность, как у конкурентов, и небольшой размер батареи.

iPhone 17. Вы получите дисплей на 120 Гц, 3000 нит пиковой яркости, ту же фронтальную камеру, что и в Pro-моделях.

Samsung Galaxy Z Fold7. Невероятно тонкий складной смартфон с удобным 6,5-дюймовым дисплеем на внешней стороне. Основная камера здесь практически такая же, как у S25 Ultra. Остальные камеры здесь неплохи, но не флагманского уровня. Ещё один минус - это ёмкость аккумулятора.