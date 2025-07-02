Западный обозреватель перечислил 10 лучших бюджетных смартфонов на лето 2025 г.

Nothing Phone 3a. Отличается смартфон от конкурентов наличием индикаторов на задней панели. Стереодинамики у него тоже вполне приятные, как и OLED-дисплей. А ещё вы получите неплохие камеры, включая телевик.

CMF Phone 2 Pro. В этом смартфоне мало что может не понравиться. Эта модель более прочная, она оснащена ярким AMOLED-дисплеем и солидными камерами (в том числе телефотообъективом).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Это полностью водонепроницаемый смартфон с почти 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Основная камера у него вполне приличная, но вот качество съёмки в целом нестабильное.

Poco F7. Он работает на процессоре Snapdrsgon 8s Gen 4 и справляется даже с более требовательными играми. Правда, под нагрузкой нагревается. При этом ёмкость аккумулятора у F7 составляет аж 6500 мА*ч, а степень защиты от влаги и пыли - по стандарту IP68.

Poco X7 & Pro. Ещё один потрясающий смартфон с IP68. У него большой объём внутренней памяти, AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 8400 Ultra, аккумулятор на 6000 мА*ч.