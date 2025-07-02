Западный обозреватель перечислил 10 лучших бюджетных смартфонов на лето 2025 г.Правда, не все они продаются официально в России
Nothing Phone 3a. Отличается смартфон от конкурентов наличием индикаторов на задней панели. Стереодинамики у него тоже вполне приятные, как и OLED-дисплей. А ещё вы получите неплохие камеры, включая телевик.
CMF Phone 2 Pro. В этом смартфоне мало что может не понравиться. Эта модель более прочная, она оснащена ярким AMOLED-дисплеем и солидными камерами (в том числе телефотообъективом).
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Это полностью водонепроницаемый смартфон с почти 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Основная камера у него вполне приличная, но вот качество съёмки в целом нестабильное.
Poco F7. Он работает на процессоре Snapdrsgon 8s Gen 4 и справляется даже с более требовательными играми. Правда, под нагрузкой нагревается. При этом ёмкость аккумулятора у F7 составляет аж 6500 мА*ч, а степень защиты от влаги и пыли - по стандарту IP68.
Poco X7 & Pro. Ещё один потрясающий смартфон с IP68. У него большой объём внутренней памяти, AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 8400 Ultra, аккумулятор на 6000 мА*ч.
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G. Этот гаджет обладает отличными характеристиками и удобной операционной системой. У него OLED-дисплей, мощные стереодинамики, есть разъём для наушников. Однако работает смартфон на старом Snapdragon 695, так что геймерам он не подойдёт. Батарея здесь на 5100 мА*ч, а зарядка на 80 Вт.
Motorola G56 5G. Смартфон доступен в четырёх цветах и имеет полноценную водозащиту по стандарту IP68. Дисплей на 6,7" у него выполнен по технологии LCD. Также у вас будет разъём для наушников.
Motorola G35. Здесь превосходное время работы аккумулятора, а вот камеры и производительность посредственные.
Motorola G05. Эту модель лучше всего использовать как второй телефон, так как она очень простая.
HMD Fusion. Отличается этот смартфон от остальных тем, что у него можно самостоятельно поменять аккумулятор. Как и в случае с Motorola, вы получите также "чистый" Android и хорошую автономность. Но важно понимать, что у этой модели низкое разрешение экрана и плохая производительность.