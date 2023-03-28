Запомнить невозможно, поэтому читайте: сравнение Xiaomi Poco X4 GT и Poco X5 Pro

Xiaomi выпустила два максимально интересных смартфона Poco: это X4 GT и X5 Pro. Какое устройство будет лучше за свои деньги? Причём стоят они примерно одинаково.

Комплектации у Xiaomi Poco X4 GT и X5 Pro идентичные. В коробке с ними идут быстрые зарядки в 67 Вт, кабели USB-C, чехлы, а на экране сразу есть защитная плёнка.

Xiaomi Poco X4 GT и X5 Pro отличаются друг от друга дисплеями. На X4 GT стоит экран IPS, на X5 Pro - AMOLED. Кроме того, частота обновления у первого - 144 Гц, у второго - 120 Гц, диагональ немного больше у X5 Pro: 6,67 дюйма против 6,6 дюйма.

Работают смартфоны также на разных процессорах. Запустился быстрее при этом X5 Pro. Причём намного быстрее.

Как ни странно, более новый Poco X5 Pro работает сейчас на Android 12, а X4 GT, который вышел раньше, получил Android 13.

Что касается процессора, то на Xiaomi Poco X5 Pro установлен Snapdragon 778G, на X4 GT - Dimensity 8100. В плане мощности лучше всё-таки Poco X4 GT, и то же самое можно сказать о троттлинге.