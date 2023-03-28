Запомнить невозможно, поэтому читайте: сравнение Xiaomi Poco X4 GT и Poco X5 Pro

Запомнить невозможно, поэтому читайте: сравнение Xiaomi Poco X4 GT и Poco X5 ProКакой из этих смартфонов стоит покупки?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал о характеристиках Xiaomi Poco X4 GT и Poco X5 Pro и проверил эти модели в работе. Вот какой телефон из этих двух лучше.
Фото: DimaViper Live
Xiaomi выпустила два максимально интересных смартфона Poco: это X4 GT и X5 Pro. Какое устройство будет лучше за свои деньги? Причём стоят они примерно одинаково.
Комплектации у Xiaomi Poco X4 GT и X5 Pro идентичные. В коробке с ними идут быстрые зарядки в 67 Вт, кабели USB-C, чехлы, а на экране сразу есть защитная плёнка.
Xiaomi Poco X4 GT и X5 Pro отличаются друг от друга дисплеями. На X4 GT стоит экран IPS, на X5 Pro - AMOLED. Кроме того, частота обновления у первого - 144 Гц, у второго - 120 Гц, диагональ немного больше у X5 Pro: 6,67 дюйма против 6,6 дюйма.
Работают смартфоны также на разных процессорах. Запустился быстрее при этом X5 Pro. Причём намного быстрее.
Как ни странно, более новый Poco X5 Pro работает сейчас на Android 12, а X4 GT, который вышел раньше, получил Android 13.
Что касается процессора, то на Xiaomi Poco X5 Pro установлен Snapdragon 778G, на X4 GT - Dimensity 8100. В плане мощности лучше всё-таки Poco X4 GT, и то же самое можно сказать о троттлинге.
Основная камера у Poco X4 GT имеет 64 МП, у X5 Pro - 108 МП. Остальные объективы (ультраширик и макро) у смартфонов одинаковые. Фронтальные камеры тоже имеют по 16 МП. Оба смартфона могут записывать видео в 4К 60 к/с.
На деле более естественные фотографии по цветам получаются на фронтальную камеру с Xiaomi Poco X4 GT. Но более чёткими кажутся снимки на X5 Pro за счёт высокой резкости и контрастности.
Примеры снимков вы можете посмотреть ниже.
Звучание у обоих смартфонов отличное, однако X5 Pro всё-таки будет тише.
Вывод
У каждого из смартфонов есть свои плюсы и минусы. Xiaomi Poco X4 GT- гораздо мощнее, удобнее лежит в руке, имеет частоту обновления экрана в 144 Гц, более громкое звучание, лучше обрабатывает фотографии. В то же время у Poco X5 Pro - AMOLED-дисплей, более резкие и детализированные фото. В остальном он примерно равен X4 GT. Сам ведущий из двух устройств выбрал бы Poco X4 GT.