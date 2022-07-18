Запутались в недорогих OnePlus? Вот все отличия Nord CE 2 от Nord 2

Ведущий канала Quke.ru на YouTube Андрей рассказал об отличиях модели OnePlus Nord 2 от Nord CE 2. Разница между ними в действительности не только в названии.

Начинаются отличия Nord 2 от Nord CE 2 с внешнего вида. Материал заднего корпуса у версии Nord 2 - стекло, а у Nord CE 2 - пластик.

В комплекте с обоими устройствами идут чехлы и зарядка на 65 Вт. Что касается дисплея, то аппараты действительно очень близки. Он имеют AMOLED-матрицы с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Чуть современнее матрица на Nord 2, однако в целом разница между экранами практически не ощущается.

На Nord 2 установлен процессор MediaTek 1200 (ОЗУ 6/8/12 ГБ), а на Nord CE 2 - MediaTek 900 (ОЗУ 6/8 ГБ). В повседневных задачах по скорости работы смартфоны идентичны, а в играх лучше оказывается Nord 2, так как он оснащён более мощным процессором. Кроме того, версия Nord 2 набирает примерно на 30 процентов больше баллов, чем конкурент.

По автономности разницы между устройствами нет вообще. Даже при очень активном использовании к концу дня у вас будет оставаться более 30 процентов заряда.

Фронтальная камера у Nord 2 имеет разрешение 32 МП, у Nord CE 2 - 16 МП. Основные же камеры отличаются сильнее: на Nord CE 2 стоит модуль в 64 МП, а на Nord 2 - в 50 МП. На практике гораздо лучше и фотографирует, и записывает видео во всех условиях OnePlus Nord 2. Примеры фото вы можете увидеть ниже.