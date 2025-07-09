Зарядка, автономность и не только: на что обращать внимание при выборе смартфона для родителей

Прежде всего, важно выбирать смартфон, на котором можно увеличить шрифт и элементы интерфейса без потери структуры. В этом плане предпочтительнее будут устройства на Android. Обратите внимание и на чистоту интерфейса: чем меньше виджетов, иконок, всплывающих окон, тем лучше.

Слишком гладкий корпус, отсутствие клавиши "домой", сенсорные кнопки тоже усложняют взаимодействие пожилого человека со смартфоном.