Жалуетесь, что в смартфонах ничего нового? Вот доказательства, что вам эти новшества не нужны

В последние годы производители мобильных устройств соревнуются друг с другом в качестве камер, энергоэффективности процессоров. А инноваций сейчас уже не так много, и связано это во многом с экономической ситуацией в мире.

При этом существуют технологии, которые так и не стали популярными среди покупателей по разным причинам.

3D-Touch. Данная технология представлена была вместе с iPhone 6S. Она давала возможность пользователю выполнять различные действия в зависимости от силы нажатия на экран. Для этого Apple под дисплеем разместила специальный датчик силы нажатия. Причиной провала инновации было то, что она не решала особо никаких проблем пользователя. Более того, иногда просто тапнуть по иконке и выбрать необходимое действие было проще, чем специально нажимать на неё сильнее. Ну и в целом этой функцией мало кто пользовался из покупателей.

Сканирование радужной оболочки глаз. 7-8 лет назад смартфонов с подобным датчиком было довольно много. Например, это модели линейки Samsung Galaxy Note или Lumia 950. В целом телефон при помощи этой технологии можно разблокировать так же, как по Face ID. Только сканировать радужную оболочку сложнее. Провал инновации связан с тем, что у данной технологии много ограничений. К примеру, для стабильной работы системы нужно определённое расстояние между глазами, поэтому аппарат приходилось постоянно двигать то ближе, то дальше, да и скорость сканирования была невысокой.

Измерение пульса. Это делалось при помощи специальных датчиков или при помощи камеры. Нужно было для этого установить только приложение. Ни одно медицинское учреждение такую технологию применять не будет. Поэтому она может служить разве что для просто развлечения.