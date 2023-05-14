Жалуетесь, что в смартфонах ничего нового? Вот доказательства, что вам эти новшества не нужны

Жалуетесь, что в смартфонах ничего нового? Вот доказательства, что вам эти новшества не нужныСуществует немало технологий, которые в итоге оказались провальными
В выпуске на YouTube-канале BIG GEEK эксперт перечислил семь самых неудачных функций, которые производители пытались внедрить в смартфоны.
В последние годы производители мобильных устройств соревнуются друг с другом в качестве камер, энергоэффективности процессоров. А инноваций сейчас уже не так много, и связано это во многом с экономической ситуацией в мире.
При этом существуют технологии, которые так и не стали популярными среди покупателей по разным причинам.
3D-Touch. Данная технология представлена была вместе с iPhone 6S. Она давала возможность пользователю выполнять различные действия в зависимости от силы нажатия на экран. Для этого Apple под дисплеем разместила специальный датчик силы нажатия. Причиной провала инновации было то, что она не решала особо никаких проблем пользователя. Более того, иногда просто тапнуть по иконке и выбрать необходимое действие было проще, чем специально нажимать на неё сильнее. Ну и в целом этой функцией мало кто пользовался из покупателей.
Сканирование радужной оболочки глаз. 7-8 лет назад смартфонов с подобным датчиком было довольно много. Например, это модели линейки Samsung Galaxy Note или Lumia 950. В целом телефон при помощи этой технологии можно разблокировать так же, как по Face ID. Только сканировать радужную оболочку сложнее. Провал инновации связан с тем, что у данной технологии много ограничений. К примеру, для стабильной работы системы нужно определённое расстояние между глазами, поэтому аппарат приходилось постоянно двигать то ближе, то дальше, да и скорость сканирования была невысокой.
Измерение пульса. Это делалось при помощи специальных датчиков или при помощи камеры. Нужно было для этого установить только приложение. Ни одно медицинское учреждение такую технологию применять не будет. Поэтому она может служить разве что для просто развлечения.
Управление жестами. В 2019 году компания Google предложила не касаться экрана, а размахивать руками над ним, чтобы управлять устройством. Эту функцию получили смартфоны линейки Pixel 4. Аппараты были оснащены специальным датчиком. Но нужен ли вообще такой датчик? Ведь гораздо проще переключать всё при помощи движений пальцев по экрану. В реальной жизни эту технологию почти никто из пользователей не применял, в том числе из-за частых глюков и ложных срабатываний. Кроме того, данную технологию нельзя было активировать в большинстве стран мира.
Сжатие смартфона. Для этого производители сделали боковые грани устройств чувствительными. Но считывали эти грани не прикосновение, а сильное сжатие (функция Active Edger). Одна из причин провала - ложные срабатывания. Эту систему датчиков легко заменяют виджеты на главном экране. Ну и вторая причина - плохой маркетинг.
3D-смартфоны. На рынке были такие смартфоны, как HTC Evo 3D и LG Optimus 3D. Они могли снимать фото в 3D и отображать трёхмерную картинку без специальных очков. Из-за данной технологии разрешение экрана у них снижалось в два раза. При этом чтобы 3D-эффект работал, пользователь должен был смотреть на дисплей только под прямым углом.
Глифы. Они есть на Nothing Phone, и это просто светодиоды. И они могут быть полезны тем, кто хочет не пропустить уведомления в беззвучном режиме, а также тем, кто хочет следить за зарядом батареи без нажатия на экран. Однако это возможно лишь в том случае, если телефон будет лежать дисплеем вниз. И так он будет быстрее царапаться.