Опубликовано 22 сентября 2025, 21:00
1 мин.

Жара и не только: почему аккумулятор смартфона может “умирать” всего за один-два года

Вот какие ваши действия этому способствуют
Новые смартфоны без подзарядки могут продержаться полтора-два дня, но проходит всего год или два - и приходится их заряжать ежедневно. С чем этого связано и как продлить срок службы батареи?
© recraft. ai

Батарея как расходник. Внутри аккумулятора находится что-то вроде "дорожек" для энергии. С каждой зарядкой и разрядкой они понемногу "загрязняются", из-за чего падает пропускная способность. Именно так происходит химическая деградация батареи.

"Счётчик" циклов. Один полный цикл - это когда батарея суммарно разрядилась на 100%, а не одно подключение к розетке. Например, если вы зарядили сегодня телефон на 50% и завтра снова на 50%, то это и будет один цикл.

Температура. Перегрев всегда ускоряет деградацию батареи. Он может происходить, когда вы играете во время зарядки, ставите смартфон на быструю зарядку в плотном чехле, регулярно оставляете аппарат на солнце. Очень низкие температуры тоже вредны для телефона, но более серьёзный и к тому же необратимый урон наносит жара.

© recraft. ai

"Вредные привычки" при зарядке. Не рекомендуется разряжать батарею до 0, как и заряжать до 100%. Лучше всего держать заряд в районе от 20 до 80%.

Новые технологии. Современные функции требуют большого количества энергии, из-за чего смартфон может разряжаться быстрее.