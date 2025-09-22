Жара и не только: почему аккумулятор смартфона может “умирать” всего за один-два года

Батарея как расходник. Внутри аккумулятора находится что-то вроде "дорожек" для энергии. С каждой зарядкой и разрядкой они понемногу "загрязняются", из-за чего падает пропускная способность. Именно так происходит химическая деградация батареи.

"Счётчик" циклов. Один полный цикл - это когда батарея суммарно разрядилась на 100%, а не одно подключение к розетке. Например, если вы зарядили сегодня телефон на 50% и завтра снова на 50%, то это и будет один цикл.

Температура. Перегрев всегда ускоряет деградацию батареи. Он может происходить, когда вы играете во время зарядки, ставите смартфон на быструю зарядку в плотном чехле, регулярно оставляете аппарат на солнце. Очень низкие температуры тоже вредны для телефона, но более серьёзный и к тому же необратимый урон наносит жара.