Чем друг от друга отличаются дорогие и дешёвые наушники

Чем друг от друга отличаются дорогие и дешёвые наушникиНаверняка вы не раз задавались этим вопросом
Дорогие наушники по сравнению с бюджетными имеют немало преимуществ. И это не только качество звучания.
Существует несколько параметров, по которым дорогие наушники действительно отличаются от более дешёвых.
Упаковка. Обычно она у дорогих моделей более привлекательная.
Комплектующие. Вместе с дешёвыми наушниками вы точно не получите качественный кабель, фирменные насадки от известных брендов, чехол. Что касается беспроводных моделей, то у дорогих наушников будет больше объём аккумулятора и может ещё иметься поддержка беспроводной зарядки.
Корпус и удобство. Как ни странно, сегодня можно найти даже за 1000-2000 рублей наушники, корпус которых будет изготовлен из смолы или металла.
Элементная база. Например, если вам нужен арматурный излучатель от Sonion или Knowles, то вам придётся за это заплатить довольно много.
Маркетинг. Популярные бренды вполне могут пытаться заработать на доверии покупателей, продавая подороже наушники с дешёвыми динамиками.
Настройка. Сейчас эту технологию можно найти даже в недорогих моделях, хотя изначально она встречалась лишь в среднем и высоком ценовом сегменте.
Звучание. В дорогих наушниках у вас будет всё хорошо и с музыкальностью, и с детализацией, а с дешёвыми вам придётся выбирать, что из этого важнее. Помимо этого, дорогие наушники обеспечат отличную выразительность, чёткость звучания, хороший баланс частот.