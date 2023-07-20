Чем друг от друга отличаются дорогие и дешёвые наушники

Элементная база. Например, если вам нужен арматурный излучатель от Sonion или Knowles, то вам придётся за это заплатить довольно много.

Маркетинг. Популярные бренды вполне могут пытаться заработать на доверии покупателей, продавая подороже наушники с дешёвыми динамиками.

Настройка. Сейчас эту технологию можно найти даже в недорогих моделях, хотя изначально она встречалась лишь в среднем и высоком ценовом сегменте.

Звучание. В дорогих наушниках у вас будет всё хорошо и с музыкальностью, и с детализацией, а с дешёвыми вам придётся выбирать, что из этого важнее. Помимо этого, дорогие наушники обеспечат отличную выразительность, чёткость звучания, хороший баланс частот.