Чем отличаются JPG, PNG, GIF, WebP и другие форматы, и зачем их нужно так много

AVIF. Создан он был в 2019 году. Сейчас его поддерживают Google Chrome, Vimeo, а Mozilla и Netflix планируют включить в список поддерживаемых. Одно из его важных преимуществ - угадывание изменения цвета в соответствии с изменениями уровня яркости. Логотипы, текст будут даже при сильном сжатии выглядеть чётче, чем при сохранении в WebP.

SVG. Это формат используется в векторной графике. Он был создан в 2001 году, используется в программах Adobe Illustrator, Inkscape и пр. При этом нужно помнить, что обычно весят такие файлы много, поскольку векторные изображения в целом «тяжелее» растровых.

Среди других менее популярных форматов изображений автор упоминает TIFF (или TIF), HEIF (или HEIC), RAW, BMP. Таким образом, разнообразие форматов позволяет создавать и редактировать фотографии, картинки и т. п., работать в специальных программах, загружать работы на интернет-ресурсы в различном качестве.