Чем отличаются JPG, PNG, GIF, WebP и другие форматы, и зачем их нужно так много

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Чем отличаются JPG, PNG, GIF, WebP и другие форматы, и зачем их нужно так многоОб этом рассказал эксперт портала TechSpot
Издание TechSpot объяснило, какие графические форматы существуют и для чего необходим каждый из них.
Большая часть фотографий хранится в формате JPG, но существуют и другие популярные форматы типа GIF или PNG. Подробно об их особенностях рассказал автор TechSpot.
- GIF. Это анимированные веб-картинки. Создан этот формат был в 1987 году. Он помогает лучше, чем просто картинка или текст, передать эмоции и чувства. Лучше всего делать GIF-файл из серии фотографий на смартфоне.
- JPEG. Первые картинки этого формата появились в 1992 году. Его можно использовать для сохранения различных фото, но если вам нужно отправить изображение с текстом, то лучше подойдёт PNG. К тому же при повторной обработке фотографии в этом формате качество картинки ухудшается.
- PNG. Этот формат сжимает изображение без потери качества. В нём необходимо сохранять работу, если вы собираетесь ещё вносить изменения в фото или хотите получить качественный снимок экрана. Существует и анимированный вариант такой картинки - он сохраняется в формате APNG. По размеру обычно PNG больше GIF и JPEG в несколько раз.
- WebP. Бал анонсирован данный формат в 2010 году. Он был призван заменить самые популярные анимированные и статичные графические форматы. Однако с точки зрения сжатия без потери качества его преимущества по сравнению с PNG спорны. В то же время со сжатием с потерями WebP справляется отлично. Поддерживает такой формат Adobe Photoshop, а также аппараты iPhone на iOS 14.
- AVIF. Создан он был в 2019 году. Сейчас его поддерживают Google Chrome, Vimeo, а Mozilla и Netflix планируют включить в список поддерживаемых. Одно из его важных преимуществ - угадывание изменения цвета в соответствии с изменениями уровня яркости. Логотипы, текст будут даже при сильном сжатии выглядеть чётче, чем при сохранении в WebP.
- SVG. Это формат используется в векторной графике. Он был создан в 2001 году, используется в программах Adobe Illustrator, Inkscape и пр. При этом нужно помнить, что обычно весят такие файлы много, поскольку векторные изображения в целом «тяжелее» растровых.
Среди других менее популярных форматов изображений автор упоминает TIFF (или TIF), HEIF (или HEIC), RAW, BMP. Таким образом, разнообразие форматов позволяет создавать и редактировать фотографии, картинки и т. п., работать в специальных программах, загружать работы на интернет-ресурсы в различном качестве.