Четыре модели наушников Apple AirPods сравнили и выбрали самые выгодные

AirPods 2 по звучанию ведущему понравились больше всех протестированных. Также они самые большие по размеру, у них есть длинная ножка, по которой их можно отличить от остальных. Несмотря на это, эти наушники максимально комфортно сидят в ушах. Управляются они по сравнению с другими AirPods тапами по самим наушникам. С автономностью проблем здесь тоже нет: доступно до 5 часов прослушивания на одном зарядке при максимальной громкости. Пыле- и влагозащиты у них нет, но есть датчики обнаружения и распознавания.

AirPods 3 наиболее близки с самым новым AirPods 4 как по внешнему виду, так и по функциональности. Они маленькие, компактные и удобные. Однако спустя 2−3 часа использования они то и дело норовят выскочить из ушей. Также вам доступны будут пространственное аудио с динамическим отслеживанием движения головы, адаптивный эквалайзер, защита от воды IPX4. Управлять этими наушниками нужно при помощи нажатий на специальную площадку на ножке. Точно так же управляются и AirPods 2 Pro, 3, 4. AirPods 3 работают на час дольше предшествующей модели и тоже поддерживают быструю зарядку. Звучание у них тоже другое.