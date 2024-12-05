Четыре модели наушников Apple AirPods сравнили и выбрали самые выгодные

Четыре модели наушников Apple AirPods сравнили и выбрали самые выгодныеМногое зависит от ваших личных предпочтений
AirPods 2 по звучанию ведущему понравились больше всех протестированных. Также они самые большие по размеру, у них есть длинная ножка, по которой их можно отличить от остальных. Несмотря на это, эти наушники максимально комфортно сидят в ушах. Управляются они по сравнению с другими AirPods тапами по самим наушникам. С автономностью проблем здесь тоже нет: доступно до 5 часов прослушивания на одном зарядке при максимальной громкости. Пыле- и влагозащиты у них нет, но есть датчики обнаружения и распознавания.
AirPods 3 наиболее близки с самым новым AirPods 4 как по внешнему виду, так и по функциональности. Они маленькие, компактные и удобные. Однако спустя 2−3 часа использования они то и дело норовят выскочить из ушей. Также вам доступны будут пространственное аудио с динамическим отслеживанием движения головы, адаптивный эквалайзер, защита от воды IPX4. Управлять этими наушниками нужно при помощи нажатий на специальную площадку на ножке. Точно так же управляются и AirPods 2 Pro, 3, 4. AirPods 3 работают на час дольше предшествующей модели и тоже поддерживают быструю зарядку. Звучание у них тоже другое.
AirPods 4 несильно отличается от 3-й версии. Разница заключается между ними разве что в том, что на новинке установлен чип следующего поколения, добавились функции изоляции голоса, персонализированной громкости. В коробке также вы уже не получите провод для зарядки. Что касается модели AirPods 4 без шумоподавления, то её стоит покупать, если только у вас вообще нет наушников или Apple или сильно износились AirPods 2. Действительно заслуживают внимания AirPods 4 с адаптивным шумоподавлением и режимом прозрачности.
AirPods Pro 2 — единственные затычки из всех протестированных наушников. Если вы предпочитаете наушники именно с силиконовыми амбушюрами, то покупать вам стоит только их. Но вот цена у них выше, чем у всех остальных моделей. Функциональность у этих наушников очень широкая. Вам доступны все возможности AirPods 4 + проверка слуха, защита слуха, режим слухового аппарата. Режим шумоподавления работает здесь более качественно за счёт форм-фактора. Время работы наушников — около 6 часов на одном зарядке.
Вывод
Если вы хотите получить максимум от наушников Apple и не против затычек, то AirPods Pro 2 — идеальный выбор. Если же вы не любите ощущение силикона в ушах, то наиболее сбалансированным вариантом станут AirPods 3. Если вам нужно ещё и шумоподавление, то покупайте AirPods 4 с ANC.