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Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

Они подойдут как любителям, так и профессионалам
Эксперты портала DPReview поделились списком фотоаппаратов, которые точно понадобятся тем, кто предпочитает портретные снимки всем другим жанрам фотографии.
Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

Даже если вы новичок в съёмке портретов, вам всё равно стоит заглянуть в представленную подборку. В ней - модели на любой вкус и на любой бюджет. Они могут похвастаться высоким разрешением, мгновенной автофокусировкой и широким выбором объективов.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Canon EOS R5.

Лучшая для профессионалов

Стоимость: от $3,899

Отличный выбор для профессиональных фотографов благодаря 45-мегапиксельному разрешению, мощной и простой системе автофокусировки с точным отслеживанием глаз и хорошей цветопередаче. Единственное - вам придётся смириться с небольшим по сравнению с аналогами временем работы, поэтому для длительных съёмок эта камера не подойдёт. Кроме того, цена аппарата тоже довольно высока.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

2. Sony a6600

Лучшая для любителей

Стоимость: от $1,398

Камера в компактном корпусе, оснащённая превосходной системой автофокусировки. Также у неё отличное качество снимков и лучшая в отрасли автономность. Приобрести для этого устройства вы можете и хорошие объективы: например, Sigma 56 мм F1.4 и Sony 85 мм F1.8. Но вот по эргономичности и скорости работы интерфейса фотоаппарат проигрывает.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

3. Canon EOS M6 II

Стоимость: от $849

Беззеркальная камера с матрицей APS-C 32 МП и креплением Canon EF-M. Благодаря технологии Dual Pixel AF система автофокусировки работает быстро и захватывает всё точно. Кроме того, модель имеет электронный видоискатель и поддерживает запись видео в разрешении 4К, а также серийную съёмку в формате Raw со скоростью 30 к/с. Интерфейс здесь тоже очень продуманный и удобный. Однако надо сказать, что в данной ценовой категории существуют аналоги, имеющие более впечатляющую автономность, автофокус или качество видеосъёмки.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

4. Fujifilm GFX 50S

Стоимость: от $5,499

50-мегапиксельная беззеркалка. Здесь вы получите большое разрешение, понятный интерфейс и точный автофокус. Вместе с тем, несмотря на скорость, небольшой вес и хорошую функциональность для устройства среднего класса, качество изображение у этого фотоаппарата не сильно лучше, чем у аналогичных устройств.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

5. Nikon D850

Стоимость: от $2,996,95

Профессиональная полнокадровая камера. Оснащена новейшим датчиком 45,7 МП с технологией задней подсветки. За счёт этого достигается отличное качество фото. Имеет модель и широкий динамический диапазон. Правда, вот из-за больших габаритов подойдёт она не каждому.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

6. Nikon Z7 II

Стоимость: от $2,996,95

Полнокадровая беззеркалка с функцией стабилизации изображения в теле и матрицей 45,7 МП. Отличается прекрасной эргономикой. Может снимать видео в 4К 60 к/с (с незначительным урезанием кадра), а также делать серию кадров со скоростью до 10 к/с. Нужно отметить, что это очень мощная камера, позволяющая делать отличные снимки, хотя по удобству интерфейса и автофокусировке она уступает лучшим устройствам этого ценового диапазона.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

7. Panasonic Lumix DC-S1R

Стоимость: от $3,697,99

Беззеркальный фотоаппарат премиум-класса, имеющий стабилизированный полнокадровый сенсор 47 МП. В плане дизайна он идентичен Panasonic S1. Ещё модель оснащена режимом высокого разрешения 187 МП для съёмки с использованием штатива и множеством других функций. По качеству фото это тоже одно из лучших решений. Но вот с системой автофокусировки у камеры проблемы, и это её единственное слабое место.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

8. Sony a7 III

Стоимость: от $1,998

Полнокадровая камера с одним из самых маленьких корпусов из существующих. К тому же стоит она недорого для полнокадровой модели. Большое количество функций, отличное качество фото и видео, впечатляюще быстрая система автофокусировки, большое разрешение являются несомненными достоинствами Sony a7 III. Эта камера практически универсальна.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

9. Sony a7R IV

Стоимость: от $3,498

61-мегапиксельная полнокадровая камера, предоставляющая возможность записывать видео в 4К 30 к/с и осуществлять высокоскоростную серийную съёмку. Имеет модель и мощную систему автофокусировки, улучшенную эргономику, функцию стабилизации изображения в теле, довольно прочную конструкцию.

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки
Источник: DPReview
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