Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмкиОни подойдут как любителям, так и профессионалам
Даже если вы новичок в съёмке портретов, вам всё равно стоит заглянуть в представленную подборку. В ней - модели на любой вкус и на любой бюджет. Они могут похвастаться высоким разрешением, мгновенной автофокусировкой и широким выбором объективов.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Canon EOS R5.
Лучшая для профессионалов
Стоимость: от $3,899
Отличный выбор для профессиональных фотографов благодаря 45-мегапиксельному разрешению, мощной и простой системе автофокусировки с точным отслеживанием глаз и хорошей цветопередаче. Единственное - вам придётся смириться с небольшим по сравнению с аналогами временем работы, поэтому для длительных съёмок эта камера не подойдёт. Кроме того, цена аппарата тоже довольно высока.
2. Sony a6600
Лучшая для любителей
Стоимость: от $1,398
Камера в компактном корпусе, оснащённая превосходной системой автофокусировки. Также у неё отличное качество снимков и лучшая в отрасли автономность. Приобрести для этого устройства вы можете и хорошие объективы: например, Sigma 56 мм F1.4 и Sony 85 мм F1.8. Но вот по эргономичности и скорости работы интерфейса фотоаппарат проигрывает.
3. Canon EOS M6 II
Стоимость: от $849
Беззеркальная камера с матрицей APS-C 32 МП и креплением Canon EF-M. Благодаря технологии Dual Pixel AF система автофокусировки работает быстро и захватывает всё точно. Кроме того, модель имеет электронный видоискатель и поддерживает запись видео в разрешении 4К, а также серийную съёмку в формате Raw со скоростью 30 к/с. Интерфейс здесь тоже очень продуманный и удобный. Однако надо сказать, что в данной ценовой категории существуют аналоги, имеющие более впечатляющую автономность, автофокус или качество видеосъёмки.
4. Fujifilm GFX 50S
Стоимость: от $5,499
50-мегапиксельная беззеркалка. Здесь вы получите большое разрешение, понятный интерфейс и точный автофокус. Вместе с тем, несмотря на скорость, небольшой вес и хорошую функциональность для устройства среднего класса, качество изображение у этого фотоаппарата не сильно лучше, чем у аналогичных устройств.
5. Nikon D850
Стоимость: от $2,996,95
Профессиональная полнокадровая камера. Оснащена новейшим датчиком 45,7 МП с технологией задней подсветки. За счёт этого достигается отличное качество фото. Имеет модель и широкий динамический диапазон. Правда, вот из-за больших габаритов подойдёт она не каждому.
6. Nikon Z7 II
Стоимость: от $2,996,95
Полнокадровая беззеркалка с функцией стабилизации изображения в теле и матрицей 45,7 МП. Отличается прекрасной эргономикой. Может снимать видео в 4К 60 к/с (с незначительным урезанием кадра), а также делать серию кадров со скоростью до 10 к/с. Нужно отметить, что это очень мощная камера, позволяющая делать отличные снимки, хотя по удобству интерфейса и автофокусировке она уступает лучшим устройствам этого ценового диапазона.
7. Panasonic Lumix DC-S1R
Стоимость: от $3,697,99
Беззеркальный фотоаппарат премиум-класса, имеющий стабилизированный полнокадровый сенсор 47 МП. В плане дизайна он идентичен Panasonic S1. Ещё модель оснащена режимом высокого разрешения 187 МП для съёмки с использованием штатива и множеством других функций. По качеству фото это тоже одно из лучших решений. Но вот с системой автофокусировки у камеры проблемы, и это её единственное слабое место.
8. Sony a7 III
Стоимость: от $1,998
Полнокадровая камера с одним из самых маленьких корпусов из существующих. К тому же стоит она недорого для полнокадровой модели. Большое количество функций, отличное качество фото и видео, впечатляюще быстрая система автофокусировки, большое разрешение являются несомненными достоинствами Sony a7 III. Эта камера практически универсальна.
9. Sony a7R IV
Стоимость: от $3,498
61-мегапиксельная полнокадровая камера, предоставляющая возможность записывать видео в 4К 30 к/с и осуществлять высокоскоростную серийную съёмку. Имеет модель и мощную систему автофокусировки, улучшенную эргономику, функцию стабилизации изображения в теле, довольно прочную конструкцию.