Девять лучших камер 2021 года для портретной съёмки

Даже если вы новичок в съёмке портретов, вам всё равно стоит заглянуть в представленную подборку. В ней - модели на любой вкус и на любой бюджет. Они могут похвастаться высоким разрешением, мгновенной автофокусировкой и широким выбором объективов.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Canon EOS R5.

Лучшая для профессионалов

Стоимость: от $3,899

Отличный выбор для профессиональных фотографов благодаря 45-мегапиксельному разрешению, мощной и простой системе автофокусировки с точным отслеживанием глаз и хорошей цветопередаче. Единственное - вам придётся смириться с небольшим по сравнению с аналогами временем работы, поэтому для длительных съёмок эта камера не подойдёт. Кроме того, цена аппарата тоже довольно высока.