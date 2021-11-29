Девять лучших камер для Instagram-блогеров

Девять лучших камер для Instagram-блогеровПо версии авторов DPReview
Многие фото для Instagram делаются на смартфоны, но и фотоаппараты для этого тоже используются нередко. Главными критериями отбора моделей, которые вошли в список ниже, как отмечают эксперты, были хороший автофокус, наличие широкоугольного объектива, приятное размытие заднего фона.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Fujifilm X-T3
Для опытных фотографов
Стоимость: от $1,099
Для камеры доступен ряд объективов с постоянным фокусным расстоянием. Они позволят сделать качественные снимки в любых условиях. Кроме того, здесь есть цветовой режим «Имитация плёнки», который сразу же обрабатывает фото нужным образом. Правда, точность обнаружения глаз и лица здесь не лучшая среди подобных моделей, но вполне достаточная для того, чтобы вы смогли передать необходимый момент.
2. Canon EOS M50 Mark II
Для новичков
Стоимость: от $599
Для этого фотоаппарата есть пара недорогих объективов, которые позволят получить небольшое размытие заднего фона и выделить таким образом объект на снимке. Преимуществом данного устройства можно считать простой интерфейс, позволяющий легко получить отличные фото без необходимости устанавливать определённые параметры. Кроме того, видео, снятое на эту камеру, можно сразу же передавать на YouTube.
3. Canon EOS RP
Стоимость: от $1,199
Доступная полнокадровая беззеркальная камера начального уровня. Имеет датчик CMOS 26,2 МП и автофокус Dual Pixel с понятным интерфейсом. Довольно бюджетная стоимость вполне соответствует скромным характеристикам фотоаппарата. Из главных достоинств модели - хорошие снимки в JPEG-формате и простота использования. Для новичков она подойдёт, но более опытные фотографы будут искать что-то другое.
4. Canon PowerShot G5 X II
Стоимость: $899,99
Небольшая камера, поддерживающая съёмку видео в 4К и оснащённая объективом, эквивалентным 24-120 мм, выдвигающимся видоискателем, удобным управлением. Работает аппарат быстро и позволяет делать снимки отличного качества.
5. Fujifilm X100V
Стоимость: $1,399
Фотоаппарат имеет гибридный оптический/электронный видоискатель, 26-мегапиксельную матрицу APS-C X-Trans, 35 мм фиксированный объектив. На данный момент это одна из лучших из существующих компактных камер с постоянным объективом.
6. Nikon Z5
Стоимость: от $996,95
Одна из наиболее бюджетных камер начального уровня. Оснащена 24-мегапиксельной полнокадровой матрицей, имеет функцию стабилизации изображения в теле, поддерживает съёмку в 4К 30 к/с. Это самая мощная полнокадровая беззеркалка из уже выпущенных. По большей части ориентирована эта модель на фото, а не на видео.
7. Nikon Z6 II
Стоимость: от $2,596,95
24-мегапиксельная полнокадровая камера, которая одинаково хорошо снимает как фото, так и видео. Здесь есть дополнительные функции, которые позволят сделать работу устройства ещё более эффективной: к примеру, есть возможность добавить аккумулятор. В целом это привлекательный вариант, который подойдёт для съёмки в любых ситуациях.
8. Panasonic Lumix DC-LX100 II
Стоимость: $999
Небольшой флагманский фотоаппарат для энтузиастов. Здесь имеется 17-мегапиксельная камера с мультиформатным соотношением сторон и зумом 24-75 мм. За счёт удобного управления и отличного качества изображения является привлекательным вариантом для любителей фотографии.
9. Sony a7 III
Стоимость: от $1,798
Одна из наиболее компактных и доступных камер из представленных на рынке. Вы получите хорошее сочетание разрешения, скорости и функциональности. Можно использовать этот фотоаппарат для съёмки как фото, так и видео.