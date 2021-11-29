Девять лучших камер для Instagram-блогеров

Многие фото для Instagram делаются на смартфоны, но и фотоаппараты для этого тоже используются нередко. Главными критериями отбора моделей, которые вошли в список ниже, как отмечают эксперты, были хороший автофокус, наличие широкоугольного объектива, приятное размытие заднего фона.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Fujifilm X-T3

Для опытных фотографов

Стоимость: от $1,099

Для камеры доступен ряд объективов с постоянным фокусным расстоянием. Они позволят сделать качественные снимки в любых условиях. Кроме того, здесь есть цветовой режим «Имитация плёнки», который сразу же обрабатывает фото нужным образом. Правда, точность обнаружения глаз и лица здесь не лучшая среди подобных моделей, но вполне достаточная для того, чтобы вы смогли передать необходимый момент.