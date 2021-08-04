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Эксперт канала Wylsacom рассказал о плюсах и минусах наушников Beats, созданных по подобию Apple AirPods Pro

Обогнать всемирно известные наушники Apple им всё же не удалось
Все функции нашумевшей модели Beats Studio Buds протестировал Арсений Петров. Оказалось, что они по ряду причин уступают конкурентам.
Эксперт канала Wylsacom рассказал о плюсах и минусах наушников Beats, созданных по подобию Apple AirPods Pro

В комплекте к беспроводным наушникам идут насадки трёх размеров, на коробке из функций указана работа в режиме шумоподавления и прозрачности, а подключаются они легко как к моделям iPhone, так и любым другим смартфонам. На этом, как иронично замечает блогер, фишки устройства и заканчиваются.

Шумоподавление при тестировании в метро, как отметил Арсений, не работало вообще. Только было ощущение, что заложило одно ухо. А режим прозрачности через некоторое время после переключения на него начал раздражать.

Итого: наушники стоит покупать, если хочется насладиться удобством беспроводного прослушивания музыки, причём даже не любой, а поп или рэп-треков. В остальных же случаях оно не стоит того: в заявленных режимах они не оправдывают ожиданий.

Обо всех параметрах Beats Studio Buds читайте здесь.

Эксперт канала Wylsacom рассказал о плюсах и минусах наушников Beats, созданных по подобию Apple AirPods Pro