Эксперт канала Wylsacom рассказал о плюсах и минусах наушников Beats, созданных по подобию Apple AirPods Pro

В комплекте к беспроводным наушникам идут насадки трёх размеров, на коробке из функций указана работа в режиме шумоподавления и прозрачности, а подключаются они легко как к моделям iPhone, так и любым другим смартфонам. На этом, как иронично замечает блогер, фишки устройства и заканчиваются.

Шумоподавление при тестировании в метро, как отметил Арсений, не работало вообще. Только было ощущение, что заложило одно ухо. А режим прозрачности через некоторое время после переключения на него начал раздражать.

Итого: наушники стоит покупать, если хочется насладиться удобством беспроводного прослушивания музыки, причём даже не любой, а поп или рэп-треков. В остальных же случаях оно не стоит того: в заявленных режимах они не оправдывают ожиданий.

Обо всех параметрах Beats Studio Buds читайте здесь.