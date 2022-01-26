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Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей

Их обзор представлен на YouTube-канале Michael Borzenkov
В недавнем выпуске на YouTube-канале Michael Borzenkov проверили работу беспроводных наушников стоимостью в пределах 3 тысяч рублей и перечислили лучшие модели.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей

Ведущий Михаил Борзенков в рамках обзора отобрал семь лучших моделей беспроводных наушников, которые стоят в районе 3 000 рублей.

  1. 1More Pistonbuds White. Несмотря на довольно простой дизайн, звучание у них очень хорошее. По мнению эксперта, это действительно в плане звука лучшее, что можно приобрести на сегодня за 2 990 рублей.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
  1. Anker Soundcore Life Dot 2 Black. По словам эксперта, главный недостаток наушников - большой кейс к ним. Воспроизводят музыку они очень ровно по диапазону, однако при этом чувствуется, что они придают звучанию некий «драйв».
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
  1. Skullcandy Sesh True Wireless Black. Наушники удобно сидят в ушах. В плане звука они отличаются тем, что играют очень ровно. То есть в них можно получить именно столько, сколько нужно, басов, середины, верхов.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
  1. Simgot & Meeture MTW5. Устройство от китайского производителя. Хорошо сидят в ушах. Главным их достоинством можно назвать отличную динамику звучания, в них также полноценно воспроизводится весь диапазон, чувствуется детальность по всему диапазону.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
  1. Soul Electronics S-Nano Black. Если судить объективно, то в плане звука это не лучшие наушники. Однако из всех перечисленных именно они в плане звучания показывают себя приятнее всего: к примеру, у них неплохо проработана середина. Сами по себе наушники очень маленькие, лёгкие, удобно располагаются в ушах. Шумоизоляция у них также очень хорошая.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
  1. Urbanista Lisbon Midnight Black. Напоминают эти наушники AirPods с отрезанной «ножкой». То есть это всё же не «затычки», а именно вкладыши. Другими словами, шумоизоляцию они не обеспечивают совсем, и это, по мнению ведущего, главный недостаток модели. Слышны в них и верхи, и середина, и басы, ощущается динамика. В то же время сами по себе наушники очень маленькие и компактные.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
  1. JBL Wave 100TWS Black. С точки зрения звука эти наушники оказались худшими из всех выбранных. По словам эксперта, находятся по звучанию они между моментом, когда можно в принципе рассуждать о звуке устройства, и моментом, когда ещё нельзя.
Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей
Источник: Michael Borzenkov
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