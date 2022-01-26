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Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей

Их обзор представлен на YouTube-канале Michael Borzenkov

В недавнем выпуске на YouTube-канале Michael Borzenkov проверили работу беспроводных наушников стоимостью в пределах 3 тысяч рублей и перечислили лучшие модели.