Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублей

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Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники за 3000 рублейИх обзор представлен на YouTube-канале Michael Borzenkov
В недавнем выпуске на YouTube-канале Michael Borzenkov проверили работу беспроводных наушников стоимостью в пределах 3 тысяч рублей и перечислили лучшие модели.
Ведущий Михаил Борзенков в рамках обзора отобрал семь лучших моделей беспроводных наушников, которые стоят в районе 3 000 рублей.
- 1More Pistonbuds White. Несмотря на довольно простой дизайн, звучание у них очень хорошее. По мнению эксперта, это действительно в плане звука лучшее, что можно приобрести на сегодня за 2 990 рублей.
- Anker Soundcore Life Dot 2 Black. По словам эксперта, главный недостаток наушников - большой кейс к ним. Воспроизводят музыку они очень ровно по диапазону, однако при этом чувствуется, что они придают звучанию некий «драйв».
- Skullcandy Sesh True Wireless Black. Наушники удобно сидят в ушах. В плане звука они отличаются тем, что играют очень ровно. То есть в них можно получить именно столько, сколько нужно, басов, середины, верхов.
- Simgot & Meeture MTW5. Устройство от китайского производителя. Хорошо сидят в ушах. Главным их достоинством можно назвать отличную динамику звучания, в них также полноценно воспроизводится весь диапазон, чувствуется детальность по всему диапазону.
- Soul Electronics S-Nano Black. Если судить объективно, то в плане звука это не лучшие наушники. Однако из всех перечисленных именно они в плане звучания показывают себя приятнее всего: к примеру, у них неплохо проработана середина. Сами по себе наушники очень маленькие, лёгкие, удобно располагаются в ушах. Шумоизоляция у них также очень хорошая.
- Urbanista Lisbon Midnight Black. Напоминают эти наушники AirPods с отрезанной «ножкой». То есть это всё же не «затычки», а именно вкладыши. Другими словами, шумоизоляцию они не обеспечивают совсем, и это, по мнению ведущего, главный недостаток модели. Слышны в них и верхи, и середина, и басы, ощущается динамика. В то же время сами по себе наушники очень маленькие и компактные.
- JBL Wave 100TWS Black. С точки зрения звука эти наушники оказались худшими из всех выбранных. По словам эксперта, находятся по звучанию они между моментом, когда можно в принципе рассуждать о звуке устройства, и моментом, когда ещё нельзя.
Источник: Michael Borzenkov