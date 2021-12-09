Эксперт назвал лучшие компактные Bluetooth-наушники дешевле 5 тысяч рублей

Управлять воспроизведением можно через прикосновение к наушникам. В комплекте с ними идут три варианта накладок: маленького, среднего и большого размера.

В официальном приложении для наушников можно настраивать режим шумоподавления, видеть уровень заряда, а также другие параметры.

Что касается режима шумоподавления, то его достоинством является плавное включение и выключение. Кроме того, в целом функция шумоподавления работает хорошо.

По звучанию тоже эксперту всё очень понравилось. И низкие, и высокие, и средние частоты звучат именно так, как нужно, и при этом ещё громко. А при вытаскивании из уха наушников воспроизведение автоматически останавливается. Правда, для любителей игр они не подойдут из-за задержки в 9,4 мс.

Из-за глянцевого корпуса на кейсе быстро появляются натёртости. Но проблема решается покупкой чехла. Ещё один минус - задержки в воспроизведении, когда телефон находится в заднем кармане и ты наклоняешься.

Работают OnePlus Buds Z2 как с iPhone, так и со смартфонами на Android.