Эксперт объяснил, чем отличаются друг от друга зеркальные и беззеркальные камеры

Конструкция и принцип работы. В зеркальных камерах установлены оптический видоискатель и система зеркал. Из-за этого сам фотоаппарат становится более громоздким. Беззеркалки не имеют такой функции, а вместо оптического визира в них используется электронный (EVF) или дисплей камеры.

Вес и размер. Одно из основных преимуществ беззеркальных камер - это их компактность по сравнению с зеркальными.

Видоискатель. За счёт оптического видоискателя в зеркальных камерах сцена всегда показывается без задержек и в реальном времени. Правда, посмотреть, как будет выглядеть снимок с учётом других параметров, нельзя. Электронный видоискатель в беззеркалках показывает итоговое изображение, но он потребляет больше энергии и может иметь задержку.

Автофокус и скорость съёмки. В зеркальных камерах он фазовый, а в беззеркальных гибридный. По скорости серийной съёмки беззеркальные камеры лучше, но по автономности лидируют зеркальные модели. На одном зарядке беззеркалка может сделать 300-600 снимков, а зеркальный фотоаппарат - 800-1200.