Эксперт по звуку назвал лучшие компактные Bluetooth-наушники

Наушники имеют панель, при помощи касания к которой можно управлять особенностями воспроизведения. К примеру, останавливать музыку, снова включать и т.п.

Кроме этого, для управления Bowers&Wilkins Pi7 есть официальные приложения. Работают они, по словам специалиста, хорошо. При этом настроек не так много, но для подобной аппаратуры большое количество и не требуется. Однако плохо, что производитель не предоставил возможность настраивать сенсорное управление (было бы удобно, если бы его можно было выключить при необходимости).

В плане звука, однако, это лучшие беспроводные «затычки», говорит ведущий. Звук здесь довольно детальный, но при этом мягкий, точный, ровный.

Чехол для наушников способен работать одновременно как приёмник звука, передатчик звука, цифроаналоговый преобразователь. Помимо этого, к данному кейсу можно подключить любые беспроводные наушники фирмы Bowers&Wilkins.