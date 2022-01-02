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Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале
Возможно, вы сейчас находитесь в поисках хороших проводных наушников дли игр или прослушивания музыки. Тогда подборка, представленная специалистом в области звука Михаилом Борзенковым, вам может помочь.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей

В список, составленный экспертом Михаилом Борзенковым, попали восемь моделей.

  1. Koss Porta Pro. Появились они в 1984 году и с тех пор производятся без изменений. Они действительно лучшие с точки зрения звука: даже с точки зрения детальности они оказываются лучше остальных из этого списка. При этом когда их надеваешь, они не ощущаются вообще.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. Sennheiser HD 300 Black. Используется довольно простой провод. Для профессиональной работы со звуком это одни из лучших наушников за 3000 рублей: много детальности, проработки, полноценный диапазон, красивый бас. Правда, для них нужен хороший усилитель.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. AKG K92. Все материалы, из которых состоит конструкция, также очень приятны наощупь. Очень удобно наушники сидят и на голове, не давят на уши, при этом они очень лёгкие. Предназначены они больше для работы со звуком. Звук сам по себе здесь довольно «сухой», но в плане проработки очень хорош, отмечает эксперт.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. Sony MDR-EX650AP. У этих наушников металлический корпус, плетёный провод. Сидят они также намного лучше, чем Marshall. Они просто идеально звучат при прослушивании музыки через смартфон.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. Audio-technica Ath-AVC200. Материал здесь по качеству не очень хороший, но выигрывают наушники за счёт звучания. Хотя надо сказать, что они также очень лёгкие. Настроены они как профессиональные мониторные наушники. У них ровный и достаточно проработанный по всему диапазону звук.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. Marshall Mode EQ Black & Gold. Сделаны наушники из качественного пластика, все материалы здесь - приятные наощупь. Хорошо сидят наушники в ушах и в целом они очень лёгкие, не ощущаются в ухе. Звучание у них более-менее неплохое по сравнению со следующими двумя моделями. В то же время эти наушники дают довольно резкий и плоский звук при воспроизведении музыки.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. Marley Positive Vibration 2 Copper. Материалы здесь также используются качественные, в том числе разные ткани, при этом по ощущениям в руках они кажутся приятными. С эргономикой тоже всё неплохо. При этом, как и с Urbanears Krutis Black, проблема заключается в качестве звучания.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
  1. Urbanears Krutis Black. Отличаются самым стильным дизайном в списке. По качеству материалов (дорогой пластик, металл), по ощущению в наушниках - это лучшая модель из всех упомянутых. В комплекте идут даже в отдельных коробках чехол и провод для наушников. В целом эргономика у модели очень хорошая: провод съёмный и к одному наушнику подключается провод через разъём 6,3 мм, ко второму - 3,5 мм. Сам провод при этом - Jack - mini-Jack. Вместе с тем звука здесь нет вообще, по словам эксперта. При прослушивании слышен лишь средний бас.
Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей
Источник: Michael Borzenkov
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