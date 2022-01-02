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Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале

Возможно, вы сейчас находитесь в поисках хороших проводных наушников дли игр или прослушивания музыки. Тогда подборка, представленная специалистом в области звука Михаилом Борзенковым, вам может помочь.