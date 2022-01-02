Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублей

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Эксперт по звуку назвал лучшие проводные наушники за 3000 рублейОб этом он рассказал на своём YouTube-канале
Возможно, вы сейчас находитесь в поисках хороших проводных наушников дли игр или прослушивания музыки. Тогда подборка, представленная специалистом в области звука Михаилом Борзенковым, вам может помочь.
В список, составленный экспертом Михаилом Борзенковым, попали восемь моделей.
- Koss Porta Pro. Появились они в 1984 году и с тех пор производятся без изменений. Они действительно лучшие с точки зрения звука: даже с точки зрения детальности они оказываются лучше остальных из этого списка. При этом когда их надеваешь, они не ощущаются вообще.
- Sennheiser HD 300 Black. Используется довольно простой провод. Для профессиональной работы со звуком это одни из лучших наушников за 3000 рублей: много детальности, проработки, полноценный диапазон, красивый бас. Правда, для них нужен хороший усилитель.
- AKG K92. Все материалы, из которых состоит конструкция, также очень приятны наощупь. Очень удобно наушники сидят и на голове, не давят на уши, при этом они очень лёгкие. Предназначены они больше для работы со звуком. Звук сам по себе здесь довольно «сухой», но в плане проработки очень хорош, отмечает эксперт.
- Sony MDR-EX650AP. У этих наушников металлический корпус, плетёный провод. Сидят они также намного лучше, чем Marshall. Они просто идеально звучат при прослушивании музыки через смартфон.
- Audio-technica Ath-AVC200. Материал здесь по качеству не очень хороший, но выигрывают наушники за счёт звучания. Хотя надо сказать, что они также очень лёгкие. Настроены они как профессиональные мониторные наушники. У них ровный и достаточно проработанный по всему диапазону звук.
- Marshall Mode EQ Black & Gold. Сделаны наушники из качественного пластика, все материалы здесь - приятные наощупь. Хорошо сидят наушники в ушах и в целом они очень лёгкие, не ощущаются в ухе. Звучание у них более-менее неплохое по сравнению со следующими двумя моделями. В то же время эти наушники дают довольно резкий и плоский звук при воспроизведении музыки.
- Marley Positive Vibration 2 Copper. Материалы здесь также используются качественные, в том числе разные ткани, при этом по ощущениям в руках они кажутся приятными. С эргономикой тоже всё неплохо. При этом, как и с Urbanears Krutis Black, проблема заключается в качестве звучания.
- Urbanears Krutis Black. Отличаются самым стильным дизайном в списке. По качеству материалов (дорогой пластик, металл), по ощущению в наушниках - это лучшая модель из всех упомянутых. В комплекте идут даже в отдельных коробках чехол и провод для наушников. В целом эргономика у модели очень хорошая: провод съёмный и к одному наушнику подключается провод через разъём 6,3 мм, ко второму - 3,5 мм. Сам провод при этом - Jack - mini-Jack. Вместе с тем звука здесь нет вообще, по словам эксперта. При прослушивании слышен лишь средний бас.
Источник: Michael Borzenkov