Эксперт рассказал, как правильно выбирать беспроводные наушники под свои цели

Если вы покупаете наушники для спортзала или тренировок на улице, то возьмите модели с надёжной фиксацией в ухе. Это могут быть внутриканальные беспроводные наушники или такие, у которых есть заушное крепление.

При необходимости долго разговаривать покупайте гарнитуру с качественным микрофоном. Подобные модели бывают как проводными, так и беспроводными.