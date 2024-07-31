Эксперт рассказал, как правильно выбирать беспроводные наушники под свои цели

Опубликовано 31 июля 2024, 14:15
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Эксперт рассказал, как правильно выбирать беспроводные наушники под свои целиВот какие варианты у вас есть
Беспроводные наушники в целом удобнее, чем классические. Однако сегодня их видов продаётся очень много.
Если вы покупаете наушники для спортзала или тренировок на улице, то возьмите модели с надёжной фиксацией в ухе. Это могут быть внутриканальные беспроводные наушники или такие, у которых есть заушное крепление.
При необходимости долго разговаривать покупайте гарнитуру с качественным микрофоном. Подобные модели бывают как проводными, так и беспроводными.
Для музыки или компьютерных игр лучше всего подойдут полноразмерные наушники. Но если вы собираетесь их брать куда-то с собой, то обратите внимание на компактные модели.
Если вы работаете в шумном месте или часто ездите на общественном транспорте, покупайте наушники с активным шумоподавлением.