Эксперты перечислили лучшие виниловые проигрыватели

Эксперты перечислили лучшие виниловые проигрывателиВ топ вошло три модели
Первой стала Audio-Technica AT-LPW30TK, обладающая, по словам автора, стандартными параметрами и весом: 420 х 116 х 340 мм, 3,9 кг. Корпус - из MDF. Минус модели - нет функции автостарта и автостопа. Хотя скорость воспроизведения регулируется и при этом в комплект входит RCA-кабель, позволяющий подключить устройство к усилителю или фонокорректору.
Далее - устройство той же фирмы, но большего размера. Это Audio-Technica AT-LP3. Такая "вертушка" лучше автоматизирована, чем предыдущая модель. То есть для прослушивания нужно нажать на размер пластинки и затем на Start. Для завершения установлена кнопка Stop. Как и на прошлой модели, здесь есть фонокорректор. Присутствует также адаптер для пластинок и резиновый мат (входят в комплект.
Последней названа модель от Lenco - L-91. Как отмечают специалисты, она является вариантом, стоящим между предыдущими. Корпус здесь - с отделкой под дерево. можно регулировать скорость вращения пластинки. Автостоп можно включать и отключать. Кроме того, в моде6ль встроен фонокорректор и порт USB.
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