Эксперты перечислили лучшие виниловые проигрыватели

Далее - устройство той же фирмы, но большего размера. Это Audio-Technica AT-LP3. Такая "вертушка" лучше автоматизирована, чем предыдущая модель. То есть для прослушивания нужно нажать на размер пластинки и затем на Start. Для завершения установлена кнопка Stop. Как и на прошлой модели, здесь есть фонокорректор. Присутствует также адаптер для пластинок и резиновый мат (входят в комплект.

Последней названа модель от Lenco - L-91. Как отмечают специалисты, она является вариантом, стоящим между предыдущими. Корпус здесь - с отделкой под дерево. можно регулировать скорость вращения пластинки. Автостоп можно включать и отключать. Кроме того, в моде6ль встроен фонокорректор и порт USB.

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