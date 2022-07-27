Это лучшие Bluetooth-наушники дешевле 2500 рублей

Одним из минусов OnePlus Buds N является, по мнению эксперта, то, что сенсорная область на них очень маркая. В целом габариты наушников составляют 4,6 x 7 x 2 мм. Пассивная звукоизоляция у них неплохая, а функция активной звукоизоляции отсутствует.

Установлен на OnePlus Buds N чип BES2500IU. Также есть здесь динамический катушечный блок диаметром 12,4 мм, композитная диафрагма с титановым покрытием. Оснащены наушники технологией Dirac Audio Tuner, а их диапазон частот составляет от 20 Гц до 20 кГц, импеданс - 32 ом, чувствительность - до 101 дБ.

Также ёмкость батареи одного наушника равняется 41 мА*ч, а зарядить его можно до 100 процентов за 60 минут. Хватит наушников при активном прослушивании музыки на 70-процентной громкости на 6 часов 8 минут, а после 10 минут зарядки от бокса - на 4 часа 10 минут.

Присутствует у OnePlus и защита от брызг и пыли по стандарту IP55. Для управления наушниками при помощи смартфона нужно установить на него приложение HeyMelody. Правда, к iPhone эти наушники не подключаются вообще, замечает блогер.

Версия Buetooth у OnePlus Buds N - 5.2, и это почти самая последняя. В играх задержка звука у наушников не ощущается.

Микрофон здесь - с шумоподавлением, а его чувствительность составляет 42 дБ. В целом он слегка искажает голос.

Что касается звучания, то даже в сбалансированном режиме заметен акцент на басы. Середина, как и высокие частоты, проработаны хорошо. Причём звучат высокие частоты на удивление чисто. Глубины звучания у OnePlus Buds N тоже вполне достаточно, как и детализации.

Из других минусов этих наушников - невозможность регулировать громкость, отсутствие беспроводной зарядки у бокса, датчика для постановки воспроизведения на паузу, глянцевый кейс. При этом главный плюс этой модели - её стоимость.

Вывод

Эксперт заключает, что в целом OnePlus Buds N получились очень неплохими. Они изготовлены из качественных материалов, отличаются интересным дизайном, большим набором функций, хорошими характеристиками, отличным за свою цену звучанием и неплохими микрофонами.