Это лучшие Bluetooth-наушники дешевле 2500 рублей

Это лучшие Bluetooth-наушники дешевле 2500 рублейПредставила их компания OnePlus
По словам ведущего канала «Польза NET», беспроводные наушники OnePlus Buds N - это действительно достойный выбор всего за 2350 рублей. О плюсах и минусах модели - ниже.
Держатся в ушах наушники OnePlus Buds N довольно хорошо и не выпадают, дискомфорта тоже не доставляют. Весит один наушник 4,8 г, поэтому всё же в ушах он ощущается. В комплекте с Bluetooth-наушниками идут две пары сменных амбушюр. Футляр для наушников сделан из глянцевого пластика, поэтому на нём легко собирается пыль, грязь, появляются царапины и потёртости. На боксе есть индикатор состояния, по которому можно определять, заряжаются ли устройства.
Ёмкость аккумулятора футляра для наушников равняется 480 мА*ч. С 0 до 100 процентов заряжаются наушники за 1 час 47 минут. Поддержки беспроводной зарядки здесь нет. От самого бокса при этом полностью перезарядить гарнитуру можно три раза.
Одним из минусов OnePlus Buds N является, по мнению эксперта, то, что сенсорная область на них очень маркая. В целом габариты наушников составляют 4,6 x 7 x 2 мм. Пассивная звукоизоляция у них неплохая, а функция активной звукоизоляции отсутствует.
Установлен на OnePlus Buds N чип BES2500IU. Также есть здесь динамический катушечный блок диаметром 12,4 мм, композитная диафрагма с титановым покрытием. Оснащены наушники технологией Dirac Audio Tuner, а их диапазон частот составляет от 20 Гц до 20 кГц, импеданс - 32 ом, чувствительность - до 101 дБ.
Также ёмкость батареи одного наушника равняется 41 мА*ч, а зарядить его можно до 100 процентов за 60 минут. Хватит наушников при активном прослушивании музыки на 70-процентной громкости на 6 часов 8 минут, а после 10 минут зарядки от бокса - на 4 часа 10 минут.
Присутствует у OnePlus и защита от брызг и пыли по стандарту IP55. Для управления наушниками при помощи смартфона нужно установить на него приложение HeyMelody. Правда, к iPhone эти наушники не подключаются вообще, замечает блогер.
Версия Buetooth у OnePlus Buds N - 5.2, и это почти самая последняя. В играх задержка звука у наушников не ощущается.
Микрофон здесь - с шумоподавлением, а его чувствительность составляет 42 дБ. В целом он слегка искажает голос.
Что касается звучания, то даже в сбалансированном режиме заметен акцент на басы. Середина, как и высокие частоты, проработаны хорошо. Причём звучат высокие частоты на удивление чисто. Глубины звучания у OnePlus Buds N тоже вполне достаточно, как и детализации.
Из других минусов этих наушников - невозможность регулировать громкость, отсутствие беспроводной зарядки у бокса, датчика для постановки воспроизведения на паузу, глянцевый кейс. При этом главный плюс этой модели - её стоимость.
Вывод
Эксперт заключает, что в целом OnePlus Buds N получились очень неплохими. Они изготовлены из качественных материалов, отличаются интересным дизайном, большим набором функций, хорошими характеристиками, отличным за свою цену звучанием и неплохими микрофонами.