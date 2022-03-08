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Флагманские беззеркальные камеры Canon, Nikon и Sony подробно сравнили

Протестировали устройства на YouTube-канале DPReview

В выпуске на канале DPReview эксперты проверили работу камер Canon EOS R3, Sony a1 и Nikon Z9 по основным параметрам. О результатах - в материале.