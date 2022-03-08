Флагманские беззеркальные камеры Canon, Nikon и Sony подробно сравнили

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Флагманские беззеркальные камеры Canon, Nikon и Sony подробно сравнилиПротестировали устройства на YouTube-канале DPReview
В выпуске на канале DPReview эксперты проверили работу камер Canon EOS R3, Sony a1 и Nikon Z9 по основным параметрам. О результатах - в материале.
Эксперты-фотографы оценили камеры Canon EOS R3, Sony a1, Nikon Z9 по нескольким параметрам.
- Удобство управления. Sony a1 - небольшая, лёгкая и красивая камера, её удобно держать в руках. Что касается Nikon Z9, то эта модель имеет отличную эргономику. Правда, по сравнению с предыдущей камерой эта - гораздо больше и тяжелее. По дизайну (удобству кнопок управления) же лучшей оказывается Canon EOS R3. По этому параметру первое место в итоге занимает Canon, второе - Nikon, третье - Sony.
- Качество изображения. Третье место оказывается здесь у Canon за счёт того, что у неё хороший динамический диапазон, цветопередача, однако по качеству эта камера уступает остальным. У Nikon - второе место, но эта модель близка в съёмке при слабом освещении к Sony. Также у Z9 нет механического затвора. У Sony оказывается самое высокое разрешение, у этой камеры есть механический затвор, а также лучший динамический диапазон.
- Видоискатель. Последнее место занимает по данному пункту Nikon. У него электронный видоискатель обладает самым низким разрешением по сравнению с остальными, однако для съёмки спортивных мероприятий эта камера отлично подходит. На втором месте - Sony, имеющий выдвижной дисплей, на первом - Canon с самым большим разрешением, при этом качество изображения на экране тоже хорошее, а дисплей полностью выдвигается.
- Серийная съёмка. На третьем месте по скорости и качестве фото при серийной съёмке - Nikon. Он позволяет получить примерно 90 фото при съёмке со скоростью 20 кадров в секунду. Далее идёт Sony со 150 фото со скоростью 30 кадров в секунду. Победителем становится Canon, позволяющий получить 150 снимков при 30 к/с в сжатом виде без потери качества, причём остальные две камеры снимают с потерей качества изображения.
- Автофокус. На последнем месте по этому пункту - Canon. При хорошем освещении он легко фокусируется на объектах, хорошо справляется с обнаружением глаз. Однако для этого требуется вручную настраивать камеру определённым образом. Также при плохом освещении фотоаппарат фокусируется хуже остальных моделей. Вторую позицию занимает Sony с возможностью отслеживания объектов в реальном времени, первую - Nikon с простым интерфейсом во время использования автофокусировки с 3D-отслеживанием и 9 профилями изображения.
- Видеосъёмка. На третьем месте здесь Sony. У этой камеры есть много профилей изображения, есть возможность съёмки в 8К, однако в 4К не удаётся получить нужного уровня резкости. Второе место занимает Canon с записью в 4К с пересэмплированием, за счёт чего картинка выходит очень чёткой, а также есть большое количество профилей изображения. В то же время у этой модели нет функции съёмки в 8К. Наконец, на первом месте - Nikon с пересэмплированным видео в 4К, возможностью записи в 8К.
- Стоимость. Самой дорогой оказывается Sony, далее идёт Canon, затем - Nikon.
В целом по итогам обзора ничья оказывается у камер Nikon Z9 и Canon EOS R3. Несколько уступает им Sony a1.
Источник: DPReview