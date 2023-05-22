Как быстро и точно отличить поддельные наушники Apple AirPods от оригинальных

Эксперт YouTube-канала PhoneRepairGuru поделился лучшим способом, благодаря которому вы сразу определите, оригинал Apple AirPods перед вами или подделка. К тому же сейчас подделок таких наушников и правда много.

Для того чтобы понять, оригинальные ли AirPods у вас, нужно обратить внимание на кейс.