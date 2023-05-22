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21:25, 22 мая 2023
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Как быстро и точно отличить поддельные наушники Apple AirPods от оригинальных

Нужно знать один нюанс

По словам ведущего YouTube-канала PhoneRepairGuru, есть один способ, который поможет быстро понять, оригинальные перед вами AirPods или нет.

Эксперт YouTube-канала PhoneRepairGuru поделился лучшим способом, благодаря которому вы сразу определите, оригинал Apple AirPods перед вами или подделка. К тому же сейчас подделок таких наушников и правда много.

Для того чтобы понять, оригинальные ли AirPods у вас, нужно обратить внимание на кейс.

Как быстро и точно отличить поддельные наушники Apple AirPods от оригинальных
Digital Trends

Если вы можете оттянуть к себе переднюю часть кейса, то это подделка. У оригинальных наушников кейс не будет оттягиваться вообще.

Подробнее вы можете увидеть всё это выше.

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