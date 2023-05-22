Как быстро и точно отличить поддельные наушники Apple AirPods от оригинальных

21:25, 22 мая 2023
1 мин.
Как быстро и точно отличить поддельные наушники Apple AirPods от оригинальныхНужно знать один нюанс
По словам ведущего YouTube-канала PhoneRepairGuru, есть один способ, который поможет быстро понять, оригинальные перед вами AirPods или нет.
Эксперт YouTube-канала PhoneRepairGuru поделился лучшим способом, благодаря которому вы сразу определите, оригинал Apple AirPods перед вами или подделка. К тому же сейчас подделок таких наушников и правда много.
Для того чтобы понять, оригинальные ли AirPods у вас, нужно обратить внимание на кейс.
Если вы можете оттянуть к себе переднюю часть кейса, то это подделка. У оригинальных наушников кейс не будет оттягиваться вообще.
Подробнее вы можете увидеть всё это выше.