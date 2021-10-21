Китай потратил рекордное количество денег на фильм о победе над армией США

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Китай потратил рекордное количество денег на фильм о победе над армией СШАУже сейчас кассовые сборы составляют 769 миллионов долларов
Фильм «Битва на озере Чанджин» сейчас считается самым популярным в мире. На его создание ушло более 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Insider.
Фильм «Битва на озере Чанджин» повествует о китайских солдатах Корейской войны, которые нападают на войска США, чтобы не дать им пересечь нынешнюю границу между Китаем и Северной Кореей. Вышел в прокат он 30 сентября и на 18 октября 2021 года собрал уже 769 миллионов долларов. Сейчас кассовые сборы этого фильма считаются самыми большими в мире. Кроме того, это самый дорогой фильм в истории Китая: на него было потрачено более 200 миллионов долларов.
Трейлер того самого фильма
Китайский билетный портал Maoyan предположил, что в целом эта картина способна собрать 843 миллиона долларов. Вскоре этот фильм начнёт конкурировать в китайских кинотеатрах с «Дюной» и «Не время умирать»: запущены они будут 21 октября и 29 октября соответственно.
Источник: Insider