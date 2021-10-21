Китай потратил рекордное количество денег на фильм о победе над армией США

Фильм «Битва на озере Чанджин» повествует о китайских солдатах Корейской войны, которые нападают на войска США, чтобы не дать им пересечь нынешнюю границу между Китаем и Северной Кореей. Вышел в прокат он 30 сентября и на 18 октября 2021 года собрал уже 769 миллионов долларов. Сейчас кассовые сборы этого фильма считаются самыми большими в мире. Кроме того, это самый дорогой фильм в истории Китая: на него было потрачено более 200 миллионов долларов.