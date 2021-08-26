Лавров, Шойгу и Проценко "снялись" в остроумном видео о российских "диванных экспертах"

Журналист издания отмечает, что в видеоролике появляются Сергей Лавров, глава МИД РФ, Сергей Шойгу, министр обороны страны, и Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке.

Они появляются в телевизоре и в квартире семейной пары, предлагая двум обычным жителям России высказать своё мнение и сделать верный выбор на голосовании. В шутливой форме обывателями беседуют Проценко - о вакцинации и отказе от прививок, Шойгу, Лавров - о внешней политике.