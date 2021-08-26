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Лавров, Шойгу и Проценко "снялись" в остроумном видео о российских "диванных экспертах"Создатели подставили их лица с помощью технологии Deepfake
Издание rt.com сообщило о применении новой технологии в видео, связанным с грядущими выборами.
Журналист издания отмечает, что в видеоролике появляются Сергей Лавров, глава МИД РФ, Сергей Шойгу, министр обороны страны, и Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке.
Они появляются в телевизоре и в квартире семейной пары, предлагая двум обычным жителям России высказать своё мнение и сделать верный выбор на голосовании. В шутливой форме обывателями беседуют Проценко - о вакцинации и отказе от прививок, Шойгу, Лавров - о внешней политике.
Кроме того, корреспондент напомнил о дате выборов в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.