Лучшие беспроводные наушники 2023 года, по мнению опытного обзорщика

Лучшие беспроводные наушники 2023 года, по мнению опытного обзорщикаВсего назвали 10 моделей
В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» эксперт перечислил лучшие на сегодня беспроводные наушники.
Huawei Freebuds 5. Они сделаны из качественных материалов, имеют активный шумодав до 40 кГц, полноценный мультипоинт на два устройства, инфракрасные датчики автопаузы. Полный цикл зарядки бокса составлял 50 минут, наушников - за 37 минут. На 75% громкости без активного шумодава отыграли наушники 3 часа 56 минут. Водонепроницаемость IP54 есть при этом только у наушников.
AirPods Pro 2 Gen 2. 15 минут в боксе вам дадут 3 часа прослушивания музыки. Влагозащита у бокса и у наушников - IPX4. Здесь также отличный активный шумодав и отменная функция прозрачности. 5 минут зарядки в кейсе обеспечивают 50 минут звучания. Без активированного шумодава хватает и 50% громкости. Проработать наушники могут на 50% громкости без шумодава 5,5 часов.
OnePlus Bullets Wireless Z2. В них очень комфортно заниматься спортом. В комплекте с ними идут три пары амбушюр, кабель для зарядки. Заряжаются полностью они за 25 минут при использовании быстрой зарядки. На 75% громкости отыграли они 24 часа. Имеют они также защиту от пыли и брызг по стандарту IP55. При прослушивании музыки небольшая каша у них появляется только на 100% громкости.
Nothing Ear 2 Black. С боксом они могут проработать до 36 часов, у них есть защита от воды IP54, а у бокса - IP55. В комплекте с наушниками идут краткое руководство, бокс, кабель для зарядки, комплект амбушюр. Наушники хорошо откликаются на нажатие, настроить всё это можно в приложении. Режим шумоподавления работает у них, правда, некорректно: то есть ничего не меняется при его включении. В среднем полностью бокс заряжается за 1,5 часа, наушники - за 50 минут. Живут сами наушники примерно 5 часов без включенного активного шумодава. Подойдут они тем, кто хочет выделиться из толпы за счёт необычного аксессуара.
Anker Soundcore Liberty 4. Наушники поддерживают пространственный звук на 360 градусов с отслеживанием положения головы. В комплекте с ними идут три пары амбушюр, кабель для зарядки бокса, краткое руководство. Есть у них также режим прозрачности, режим активного шумоподавления. Работают они даже с одним наушником. Полностью заряжается бокс за 1 час 46 минут, а наушники - за 1 час 23 минуты. На 50% без активного шумодава отыграли наушники 5 часов 7 минут. 15 минут быстрой зарядки обеспечивают 2 часа работы. Если для вас важно отслеживать свою осанку, измерять пульс и т.п., то берите их, но если важнее качество звука, то посмотрите лучше другие модели.
Samsung Galaxy Buds 2 Pro. В комплекте с наушниками идёт кабель для зарядки Type-C, три пары амбушюр. Из ушей наушники не выпадают, поэтому спортом в них точно можно заниматься, тем более что у каждого наушника есть влагозащита. Активный шумодав глушит монотонные шумы, а сигналы машины и другие громкие отдельные звуки - нет. Есть также поддержка режима прозрачности. Заряжаются полностью наушники и бокс за 2 часа 15 минут, а при помощи беспроводной зарядки - за 2 часа 25 минут. На 65% громкости без активного шумоподавления отыграли эти наушники всего 4 часа 30 минут. 5 минут зарядки в боксе дают 1 час 20 минут прослушивания музыки. Качество звука у них хорошее, но громкость с разными смартфонами - разная.
Google Pixel Buds Pro. Эти наушники сделаны для фанатов Google. В комплекте с ними идут три пары амбушюр, инструкция. А вот кабеля зарядки нет. Оснащены наушники активным шумодавом, режимом прозрачности. Правда, при включении активного шумоподавления всё равно слышен лёгкий фоновой шум. На 65% громкости проработали наушники 6 часов, с боксом - до 18-19 часов без активного шумодава. Быстрая зарядка поддерживается, и 5 минут дают 1 час работы. Также у наушников есть водонепроницаемость класса IPX4, а у бокса - IPX2. В приоритете по звучанию у них верха и низы, середина имеет среднюю проработку.
ZMI Purspace X/TW300. Они являются одновременно затычками и вкладышами. В комплекте с ними идёт кабель для зарядки, две пары амбушюр. Сделаны наушники из глянцевого пластика, который довольно маркий. Активный шумодав у них работает, только если вставить в уши оба наушника. Когда вы достаёте из уха один наушник, то автоматически включается режим прозрачности. Полностью заряжается бокс 1 час 40 минут, а наушники - около 1 часа. Без активного шумодава наушники могут играть в течение 5 часов, а с боксом - до 23 часов. Звучат они хорошо, но в режиме вкладышей теряются низкие частоты и глубина.
Mibro EP 01. Их конструкция даёт возможность активно заниматься спортом. У этих наушников хорошее время автономной работы: до 35 часов вместе с боксом, а также есть функция шумоподавления. Присутствует водонепроницаемость класса IPX6. Копки управления у модели - механические. Правда, весят сами наушники довольно много. Бокс вместе с наушниками заряжается за 3 часа, а сами наушники - за 1 час 26 минут. На 70% громкости они проработали 7 часов. Низких частот почти нет, середина у них плохо проработана, а высокие частоты звучат некачественно. Это специфический продукт и точно не для меломанов.
Haylou Purfree BC 01. Модель имеет микрофоны с технологией шумоподавления, защиту от влаги по стандарту IP67, мультипоинт до двух устройств, магнитную зарядку в комплекте. Также вы получаете, помимо наушников и зарядки, амбушюры, инструкцию на английском языке. Их хорошо использовать при занятиях спортом. На 60% громкости время автономной работы составляет 7 часов 33 минуты, заряжаются они полностью за 1 час 37 минут. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки. Наушники не дадут глубокого баса, однако середина и верхи звучат хорошо.