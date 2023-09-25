Лучшие беспроводные наушники 2023 года, по мнению опытного обзорщика

Nothing Ear 2 Black. С боксом они могут проработать до 36 часов, у них есть защита от воды IP54, а у бокса - IP55. В комплекте с наушниками идут краткое руководство, бокс, кабель для зарядки, комплект амбушюр. Наушники хорошо откликаются на нажатие, настроить всё это можно в приложении. Режим шумоподавления работает у них, правда, некорректно: то есть ничего не меняется при его включении. В среднем полностью бокс заряжается за 1,5 часа, наушники - за 50 минут. Живут сами наушники примерно 5 часов без включенного активного шумодава. Подойдут они тем, кто хочет выделиться из толпы за счёт необычного аксессуара.