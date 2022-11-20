Фото, видео и аудио
15:00, 20 ноября 2022
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Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Они подойдут всем, кто только начинает заниматься фотографией

Если вы начинающий фотограф и задумались о покупке хорошей камеры, то подборка от PC Magazine может вам помочь. Эксперты издания подобрали как зеркальные, так и беззеркальные модели.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Если вы совсем недавно начали интересоваться фотографией и не хотите тратить много денег на камеру, то вам подойдут модели начального уровня со сменными объективами. Кроме того, важно, чтобы ваш первый фотоаппарат был прост и понятен в использовании.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучший автофокус в своей ценовой категории

Sony a6400

Эта камера позволит быстро (со скоростью 11 к/с в режиме непрерывной съёмки) делать качественные снимки. Из её достоинств можно выделить компактность, наличие датчика изображения 24MP APS-C, быстрого и точного автофокуса, большого и качественного видоискателя, фронтального ЖК-дисплея, встроенной вспышки, а также возможность записи видео в 4К без ограничения по времени. К сожалению, здесь нет встроенной стабилизации изображения, отсутствует в комплекте зарядное устройство, а слот есть только для карты UHS-I.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшие функции управления в камере для новичков

Fujifilm X-T30 II

Это одна из лучших недорогих камер со сменными объективами. Устройство может похвастаться скоростью съёмки до 30 к/с с отслеживающим фокусом, качественными профилями с имитацией плёнки, простыми элементами управлениями с авторежимом, встроенной вспышкой, съёмкой видео в 4К30 и 1080p240. Можно использовать этот фотоаппарат и как веб-камеру. При этом здесь совсем небольшой видоискатель, довольно стандартная автономность, наличие только слота для карты памяти UHS-I и небольшого буфера.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшая модель для начала работы с полнокадровой фотографией

Canon EOS RP

При покупке вы получите камеру в компактном корпусе с полнокадровым сенсором, ЖК-дисплеем с возможностью изменения угла наклона, встроенным электронным видоискателем, быстрым и точным автофокусом, поддержкой Wi-Fi и инструментами наложения макросов и интервальной съёмки. Правда, видоискатель у устройство довольно маленький, объективы для самой камеры стоят дорого, лица и глаза она обнаруживает не всегда с первого раза, при съёмке в 4К видео угол обзора сильно сужается. Также вам нужно быть готовым к ограниченному динамическому диапазону, небольшому по объёму аккумулятору и отсутствию встроенной вспышки.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшая полноразмерная камера начального уровня с защитой от брызг и пыли

Nikon Z 5

Это самый доступный полнокадровый фотоаппарат от Nikon. Он отличается также многими функциями, которые есть и у топовых моделей, в том числе возможностью записи видео в 4К (хотя угол обзора будет меньше), наличием двух слотов для карт памяти, 5-осевой стабилизации. Также вы получаете 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор, жидкокристаллический экран, который можно наклонять как угодно, OLED EVF с большим увеличением, работу с объективами Nikon F через адаптер. По сравнению с конкурентами у этой камеры автофокус куда хуже, а скорость работы в режиме непрерывной съёмки составляет всего 4,5 кадра в секунду.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучший автофокус начального уровня

Sony a6100

Эта модель отличается небольшим весом, компактностью, быстротой работы, отличным автофокусом и высоким качеством картинки. Понравится она тем, кто приобретает камеру для семейных снимков. Также вам будет доступен встроенный видоискатель (хоть и с низким разрешением), наклоняемый сенсорный ЖК-дисплей, множество объективов, возможность записи видео в 4К (правда, на нём могут видны колебания) и фотосъёмки со скоростью до 11 к/с в Raw. При этом порт для зарядки здесь не USB-C и время автономной работы довольно скромное.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучший селфи-дисплей для видеоблога

Canon EOS M50 Mark II

У этой модели есть не только откидывающийся экран, но и специальный вход для подключения микрофона. В результате вы получаете качественную камеру с возможностью видеосъёмки в 4К (хотя автофокус здесь медленный и видео получится обрезанным), 24-мегапиксельной камерой APS-C, поддержкой серийной съёмки до 10 к/с, Wi-Fi, Bluetooth, веб-камеры, а также удобным встроенным видоискателем. Однако есть и этой камеры и минусы: например, небольшое время автономной работы, отсутствие поддержки зарядки через USB, маленький буфер.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшая компактная зеркальная камера с оптическим видоискателем

Canon EOS SL3

Вряд ли вы найдёте зеркальную камеру для начинающих лучше этой. Canon EOS SL3 имеет небольшие габариты, сенсорный ЖК-экран с возможностью наклона, хорошие автофокус (при записи видео в 1080p) и обработку изображений, поддержку внешнего микрофона, Bluetooth, Wi-Fi. Однако при съёмке в 4К фокусировка становится прерывистой и заметно сильное кадрирование. Кроме того, в целом этот вариант в работе показывает себя не так эффективно, как беззеркальные камеры.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшая недорогая камера для стабильной съёмки в 4К

Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Это одна из самых бюджетных моделей со встроенной стабилизацией изображения, возможностью видеозаписи в 4К, съёмки в непрерывном режиме со скоростью 8,7 к/с, встроенной вспышкой, USB-зарядкой. Объективов для этой камеры также доступно множество: от Olympus, Panasonic и пр. Из недостатков камеры эксперты выделяют откидной экран, на который не очень удобно снимать самого себя, не подходящий для съёмки в движении автофокус, медленная серийная съёмка с автофокусом (5 к/с), отсутствие поддержки дополнительных микрофонов.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшая компактная полнокадровая камера

Sony a7C

Понравится любителям маленьких фотоаппаратов. У этой камеры есть полнокадровая матрица APS-C, 5-осевой IBIS, сенсорный ЖК-экран, отличный автофокус, возможностью непрерывной съёмки со скоростью 10 к/с, записи видео в 4К (правда, только с 30 к/с) с HDR. Отличается модель и отличной в своей ценовой категории автономностью. Однако некоторые функции здесь можно назвать уже устаревшими.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшая камера со встроенным микрофоном для видеоблогеров

Sony ZV-E10

Помимо качественного микрофона, вы получите возможность менять объективы и подключать наушники, прекрасный автофокус, запись качественного видео в 4К 24 или 30 к/с, яркий ЖК-экран. Также вы можете использовать Sony ZV-E10 в качестве веб-камеры. При этом здесь довольно слабый аккумулятор, медленная зарядка, не очень хорошее сенсорное управление, видео обрезается из-за цифровой стабилизации, а замедленная съёмка возможна только в Full HD.

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков
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