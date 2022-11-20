Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичковОни подойдут всем, кто только начинает заниматься фотографией
Если вы начинающий фотограф и задумались о покупке хорошей камеры, то подборка от PC Magazine может вам помочь. Эксперты издания подобрали как зеркальные, так и беззеркальные модели.
Если вы совсем недавно начали интересоваться фотографией и не хотите тратить много денег на камеру, то вам подойдут модели начального уровня со сменными объективами. Кроме того, важно, чтобы ваш первый фотоаппарат был прост и понятен в использовании.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Лучший автофокус в своей ценовой категории
Sony a6400
Эта камера позволит быстро (со скоростью 11 к/с в режиме непрерывной съёмки) делать качественные снимки. Из её достоинств можно выделить компактность, наличие датчика изображения 24MP APS-C, быстрого и точного автофокуса, большого и качественного видоискателя, фронтального ЖК-дисплея, встроенной вспышки, а также возможность записи видео в 4К без ограничения по времени. К сожалению, здесь нет встроенной стабилизации изображения, отсутствует в комплекте зарядное устройство, а слот есть только для карты UHS-I.
Лучшие функции управления в камере для новичков
Fujifilm X-T30 II
Это одна из лучших недорогих камер со сменными объективами. Устройство может похвастаться скоростью съёмки до 30 к/с с отслеживающим фокусом, качественными профилями с имитацией плёнки, простыми элементами управлениями с авторежимом, встроенной вспышкой, съёмкой видео в 4К30 и 1080p240. Можно использовать этот фотоаппарат и как веб-камеру. При этом здесь совсем небольшой видоискатель, довольно стандартная автономность, наличие только слота для карты памяти UHS-I и небольшого буфера.
Лучшая модель для начала работы с полнокадровой фотографией
Canon EOS RP
При покупке вы получите камеру в компактном корпусе с полнокадровым сенсором, ЖК-дисплеем с возможностью изменения угла наклона, встроенным электронным видоискателем, быстрым и точным автофокусом, поддержкой Wi-Fi и инструментами наложения макросов и интервальной съёмки. Правда, видоискатель у устройство довольно маленький, объективы для самой камеры стоят дорого, лица и глаза она обнаруживает не всегда с первого раза, при съёмке в 4К видео угол обзора сильно сужается. Также вам нужно быть готовым к ограниченному динамическому диапазону, небольшому по объёму аккумулятору и отсутствию встроенной вспышки.
Лучшая полноразмерная камера начального уровня с защитой от брызг и пыли
Nikon Z 5
Это самый доступный полнокадровый фотоаппарат от Nikon. Он отличается также многими функциями, которые есть и у топовых моделей, в том числе возможностью записи видео в 4К (хотя угол обзора будет меньше), наличием двух слотов для карт памяти, 5-осевой стабилизации. Также вы получаете 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор, жидкокристаллический экран, который можно наклонять как угодно, OLED EVF с большим увеличением, работу с объективами Nikon F через адаптер. По сравнению с конкурентами у этой камеры автофокус куда хуже, а скорость работы в режиме непрерывной съёмки составляет всего 4,5 кадра в секунду.
Лучший автофокус начального уровня
Sony a6100
Эта модель отличается небольшим весом, компактностью, быстротой работы, отличным автофокусом и высоким качеством картинки. Понравится она тем, кто приобретает камеру для семейных снимков. Также вам будет доступен встроенный видоискатель (хоть и с низким разрешением), наклоняемый сенсорный ЖК-дисплей, множество объективов, возможность записи видео в 4К (правда, на нём могут видны колебания) и фотосъёмки со скоростью до 11 к/с в Raw. При этом порт для зарядки здесь не USB-C и время автономной работы довольно скромное.
Лучший селфи-дисплей для видеоблога
Canon EOS M50 Mark II
У этой модели есть не только откидывающийся экран, но и специальный вход для подключения микрофона. В результате вы получаете качественную камеру с возможностью видеосъёмки в 4К (хотя автофокус здесь медленный и видео получится обрезанным), 24-мегапиксельной камерой APS-C, поддержкой серийной съёмки до 10 к/с, Wi-Fi, Bluetooth, веб-камеры, а также удобным встроенным видоискателем. Однако есть и этой камеры и минусы: например, небольшое время автономной работы, отсутствие поддержки зарядки через USB, маленький буфер.
Лучшая компактная зеркальная камера с оптическим видоискателем
Canon EOS SL3
Вряд ли вы найдёте зеркальную камеру для начинающих лучше этой. Canon EOS SL3 имеет небольшие габариты, сенсорный ЖК-экран с возможностью наклона, хорошие автофокус (при записи видео в 1080p) и обработку изображений, поддержку внешнего микрофона, Bluetooth, Wi-Fi. Однако при съёмке в 4К фокусировка становится прерывистой и заметно сильное кадрирование. Кроме того, в целом этот вариант в работе показывает себя не так эффективно, как беззеркальные камеры.
Лучшая недорогая камера для стабильной съёмки в 4К
Olympus OM-D E-M10 Mark IV
Это одна из самых бюджетных моделей со встроенной стабилизацией изображения, возможностью видеозаписи в 4К, съёмки в непрерывном режиме со скоростью 8,7 к/с, встроенной вспышкой, USB-зарядкой. Объективов для этой камеры также доступно множество: от Olympus, Panasonic и пр. Из недостатков камеры эксперты выделяют откидной экран, на который не очень удобно снимать самого себя, не подходящий для съёмки в движении автофокус, медленная серийная съёмка с автофокусом (5 к/с), отсутствие поддержки дополнительных микрофонов.
Лучшая компактная полнокадровая камера
Sony a7C
Понравится любителям маленьких фотоаппаратов. У этой камеры есть полнокадровая матрица APS-C, 5-осевой IBIS, сенсорный ЖК-экран, отличный автофокус, возможностью непрерывной съёмки со скоростью 10 к/с, записи видео в 4К (правда, только с 30 к/с) с HDR. Отличается модель и отличной в своей ценовой категории автономностью. Однако некоторые функции здесь можно назвать уже устаревшими.
Лучшая камера со встроенным микрофоном для видеоблогеров
Sony ZV-E10
Помимо качественного микрофона, вы получите возможность менять объективы и подключать наушники, прекрасный автофокус, запись качественного видео в 4К 24 или 30 к/с, яркий ЖК-экран. Также вы можете использовать Sony ZV-E10 в качестве веб-камеры. При этом здесь довольно слабый аккумулятор, медленная зарядка, не очень хорошее сенсорное управление, видео обрезается из-за цифровой стабилизации, а замедленная съёмка возможна только в Full HD.