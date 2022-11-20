Лучшие беззеркальные и зеркальные камеры для новичков

Если вы совсем недавно начали интересоваться фотографией и не хотите тратить много денег на камеру, то вам подойдут модели начального уровня со сменными объективами. Кроме того, важно, чтобы ваш первый фотоаппарат был прост и понятен в использовании.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучший автофокус в своей ценовой категории

Sony a6400

Эта камера позволит быстро (со скоростью 11 к/с в режиме непрерывной съёмки) делать качественные снимки. Из её достоинств можно выделить компактность, наличие датчика изображения 24MP APS-C, быстрого и точного автофокуса, большого и качественного видоискателя, фронтального ЖК-дисплея, встроенной вспышки, а также возможность записи видео в 4К без ограничения по времени. К сожалению, здесь нет встроенной стабилизации изображения, отсутствует в комплекте зарядное устройство, а слот есть только для карты UHS-I.