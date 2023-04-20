Лучшие наушники с шумоподавлением в 2023 году

Иногда шумоподавление просто необходимо. Например, если вы едете рядом с маленькими детьми и хотите послушать музыку. Чтобы точно не разочароваться после покупки, выбирайте следующие 14 моделей наушников.

Лучшие по всем показателям

Apple AirPods Max

Если у вас iPhone и вы готовы потратить на наушники 550 долларов, то вам подойдут эти. Возможно, это даже лучшие беспроводные наушники, которыми вы пользовались. Из их достоинств выделяется отличное шумоподавление Bose, качество сборки, возможность сопряжения с устройствами Apple.