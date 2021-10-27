Лучшие недорогие фотоаппараты 2021 года

Лучшие недорогие фотоаппараты 2021 годаИх стоимость - до 500 долларов
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
В представленной подборке - разные модели фотоаппаратов стоимостью до 500 долларов (35,2 тысячи рублей). Они подойдут как тем, кто хочет иметь дополнительно устройство подешевле, так и тем, кто просто хочет приобрести недорогую компактную камеру.
1. Canon EOS M200
Выбор редакции
Отличное качество изображение и небольшие габариты - то, что отличает эту модель. Элементы управления здесь удобны и понятны. Интерфейс тоже довольно прост. Ещё вам обязательно пригодится система автофокусировки Dual Pixel AF, которой оснащена камера. К сожалению, видоискателя у устройства нет, при съёмке в 4К заметен кроп (кадр уменьшается в 1,6 раза).
2. Canon EOS Rebel T7 (2000D)
Сразу же после включения этой зеркальной камеры вы получаете возможность делать снимки превосходного качества. К другим устройствам она подключается через Wi-Fi или NFC. При этом система фокусировки здесь устаревшая, нет сенсорного экрана. В целом это модель начального уровня.
3. Nikon D3500
Ещё одна зеркальная камера начального уровня. Вместе с ней вы получаете качественную 24МП матрицу. В целом пользоваться фотоаппаратом просто. Однако дисплей здесь не сенсорный, а система автофокусировки также довольно древняя. К смартфону или другому устройству подключиться можно через Bluetooth. При съёмке в формате JPEG картинка получается яркой. В RAW тоже детализация остаётся на приемлем уровне для дальнейшей обработки.
4. Olympus PEN E-PL10
Беззеркальная камера. Среди конкурентов считается вполне неплохой - «средней». Обеспечивает хорошее качество фотографий, стабилизацию при съёмке видео. Срок службы аккумулятора здесь также выше среднего. Из минусов - невозможность зарядки через USB-кабель, довольно посредственный автофокус. По сравнению с аналогами пользоваться ей может быть не так просто.
5. Sony Alpha a5100
В этой камере установлен один из лучших в этой ценовой категории 24,3-мегапиксельный датчик APS-C. Система автофокусировки здесь поистине впечатляет, даже при съёмке видеороликов. Есть возможность подключения к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth. Вместе с тем снимать в формате Raw невозможно, диск управления здесь только один.
6. Sony Alpha a6000
Это беззеркалка с гибридной системой быстрой автофокусировки, которая считается лучшей в своём классе. Камера позволит делать отличные фотографии (в JPEG и RAW) и снимать видео в очень хорошем качестве. Но вот пластиковый корпус, отсутствие сенсорного дисплея и довольно среднее разрешение видоискателя могут оттолкнуть.