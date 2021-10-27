Лучшие недорогие фотоаппараты 2021 года

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

В представленной подборке - разные модели фотоаппаратов стоимостью до 500 долларов (35,2 тысячи рублей). Они подойдут как тем, кто хочет иметь дополнительно устройство подешевле, так и тем, кто просто хочет приобрести недорогую компактную камеру.

1. Canon EOS M200

Выбор редакции

Отличное качество изображение и небольшие габариты - то, что отличает эту модель. Элементы управления здесь удобны и понятны. Интерфейс тоже довольно прост. Ещё вам обязательно пригодится система автофокусировки Dual Pixel AF, которой оснащена камера. К сожалению, видоискателя у устройства нет, при съёмке в 4К заметен кроп (кадр уменьшается в 1,6 раза).