Матрица, оптика, ПО и функции: эксперт рассказал, от чего зависит качество ночной съёмки с видеорегистратора

Матрица. Отличными светочувствительностью и возможностью ночной съёмки обладают следующие модели: IMX678, IMX415, IMX327, GC4653, IMX335, IMX307, GC2053, IMX662. У Sony видеорегистраторы, предназначенные для съёмки в тёмное время суток, идут с приставкой Starvis.

ПО и функции. У матрицы видеорегистратора могут быть специальные функции, помогающие при ночной съёмке. Например, это WDR. Она помогает избежать пересветов. На качество изображения также влияет видеокодек. Если будете брать модель с высоким разрешением, то проверьте наличие у неё поддержки h.265 (HEVC).