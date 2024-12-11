Матрица, оптика, ПО и функции: эксперт рассказал, от чего зависит качество ночной съёмки с видеорегистратора

Матрица, оптика, ПО и функции: эксперт рассказал, от чего зависит качество ночной съёмки с видеорегистратораОбратите внимание на эти характеристики при покупке
Матрица. Отличными светочувствительностью и возможностью ночной съёмки обладают следующие модели: IMX678, IMX415, IMX327, GC4653, IMX335, IMX307, GC2053, IMX662. У Sony видеорегистраторы, предназначенные для съёмки в тёмное время суток, идут с приставкой Starvis.
ПО и функции. У матрицы видеорегистратора могут быть специальные функции, помогающие при ночной съёмке. Например, это WDR. Она помогает избежать пересветов. На качество изображения также влияет видеокодек. Если будете брать модель с высоким разрешением, то проверьте наличие у неё поддержки h.265 (HEVC).
Оптика. Лучше всего рассматривать варианты с F=1.8. При этом линзы должны быть сделаны из стекла, а не из пластика. Может помочь при бликах от фар и фонарей также CPL-фильтр.
Реализация видеосъёмки. В бюджетных моделях видеорегистраторов функция WDR/HDR часто представляет собой просто высветление картинки. Из-за этого появляются сильные засветы от искусственных источников. Некоторые модели высветляют изображения, увеличивая выдержку и уменьшая количество кадров. Из-за этого качество видео ухудшается, оно получается смазанным.